К какому из 36 типов знаков зодиака вы относитесь по дате рождения

Многие люди даже не догадываются, что всех представителей зодиакального круга можно разделить на три типа. Каждый из них имеет отличительные черты характера. В то же время есть определенные качества, свойственные для каждого из этих типов. Их по праву можно назвать — визитной карточкой знаков зодиака.

Овен

Овны, которым посчастливилось родиться в период с 21 по 30 марта, энергичны и весьма импульсивны. Эти представители огненной стихии — настоящие трудоголики, они всегда добиваются поставленных целей. Они дружелюбны и всегда стараются помогать окружающим.

Овны, родившиеся с 31 марта по 9 апреля, — амбициозны и самодовольны. Они привыкли всех поставленных целей добиваться исключительно своим трудом. Друзья ценят этих представителей зодиакального круга за их веселый нрав и искрометное чувство юмора.

Овны, появившиеся на свет с 10 по 20 апреля, настоящие мечтатели. Они обладают хорошей интуицией. Они с легкостью могут прочитать своего собеседника, как открытую книгу.

Телец

Тельцы, родившиеся с 21 по 30 апреля — решительны и упрямы. Они с трудом признают точки зрения, отличные от их собственной. Эти представители зодиакального круга ценят материальные блага, которые они пытаются заполучить любой ценой.

Представители земной стихии, родившиеся с 1 по 10 мая, подкупают своим обаянием. Они намного спокойнее, чем первый тип Тельцов, однако также упрямы. Они не привыкли работать вполсилы. Их прирожденный перфекционизм заставляет их сворачивать горы, для того, чтобы каждое дело доводить до идеала.

Третий тип Тельцов — рожденные с 11 по 21 мая. Эти представители земной стихии — отличаются своей дисциплинированностью и ответственностью. Они, как и первый тип, привыкли отставить свое мнение. Им тяжело прогибать под других людей.

Близнецы

Близнецы, рожденные с 22 по 31 мая, — душ компании. Им не составит труда обзавестись новыми друзьями. Эти представители зодиакального круга — креативные личности, к любому делу они найдут творческий подход.

Второй тип Близнецов — появившиеся на свет с 1 по 10 июня. Они легко выделяются из толпы, привлекая людей своей харизмой. В отличие от первого типа, у них аналитический тип ума, а не гуманитарный. Они с легкостью могут построить карьеру в юриспруденции и других правовых сферах.

Близнецы, рожденные с 11 по 22 июня — отличаются своими лидерскими качествами. При этом присущая им рассеянность мешает им добиваться поставленных целей. Эти представители зодиакального круга абсолютно не конфликты. Как и предыдущие два типа, для них не составит труда влиться в незнакомую компанию.

Рак

Раки, родившиеся с 23 июня по 1 июля, всегда дают волю эмоциям. Они всегда искренне радуются за друзей и близких. Они не видят ничего постыдного в том, чтобы заплакать на публике.

Появившиеся на свет с 2 по 12 июля, в отличие от первого типа, наоборот скрытные. При этом они чересчур ревнивы. Любого, кто посмотрит на их вторую половинку, они испепелят своим взглядом.

Третий тип Раков — это родившиеся с 13 по 22 июля. Эти личности весьма перспективны. У них есть шанс в течение жизни прославиться, хотя бы в узких кругах. Они также эмоциональны, при этом они склоны к пребыванию в меланхоличном состоянии.

Лев

Львы, родившиеся с 23 июля по 1 августа, экстраверты, выбирающие общение одиночеству. Они любят выпячивать свое «я», иногда их хвастливость действует на нервы окружающим.

Второй тип — это Львы, родившиеся с 2 по 12 августа. Они любят привлекать внимание окружающих. Иногда ради этого они разыгрывают настоящие спектакли. Артистизма этим представителям огненной стихии не отнять.

Львы, появившемся на свет с 12 по 22 августа, весьма амбициозны и решительны. Они покоряют окружающих своей честностью. Правда иногда они могут задеть чувства близких своей прямолинейностью.

Дева

Девы, появившиеся на свет с 24 августа по 1 сентября, остаются честны с собой и окружающими. Они дисциплинированы и ценят во всем порядок. Они ответственно относятся к своей работе, из них получаются отличные специалисты.

Второй тип Дев — это невозмутимые и практичные личности. Родившиеся с 2 по 11 сентября, обладают организаторскими способностями. Они с легкостью могут добиться высоких ступеней в карьерной лестнице.

Третий тип Дев — это люди, рожденные с 12 по 23 сентября. Они не любят излишнее внимание. Они стараются не выделяться в компании других людей. Эти представители зодиакального круга — творческие натуры. Они без труда смогут себя реализовать в таких профессиях, как художник, дизайнер, музыкант, актер.

Весы

Первый тип Весом — рожденные с 24 сентября по 3 октября — общительны и умны. Благодаря своим коммуникативным навыкам, они с легкостью добиваются поставленных целей. Эти романтичные натуры всегда стараются впечатлить свою вторую половинку. Они готовы много и усердно работать ради своих отношений.

Весы, появившиеся на свет с 4 по 13 октября, настолько заботливы и учтивы, что ставят других людей выше себя. Их терпеливость может сыграть с ними злую шутку. Окружающие быстро привыкают к их бескорыстию и просто садятся им на шею.

Эти представители воздушной стихии родились с 14 по 23 октября. Они остаются верными и преданными в отношениях, как в любовных, так и в дружеских. Третий тип Весов можно отнести к редкой категории людей, которые могут одновременно применять интуицию и логику.

Скорпион

Первый тип Скорпионов — это люди, рожденные с 24 октября по 2 ноября. Эти представители водной стихии — очень страстные натуры. С виду они кажутся холодными, как лед, но внутри у них бушует огонь. Большое значение в их жизнь играет секс. При этом они не любят менять партнеров. В свою пастель они пускают только тех, кто заслужил их доверие.

Скорпионы, рожденные с 3 по 13 ноября, застенчивы и скрытны. Они не привыкли делить своими переживаниями даже с самыми близкими людьми. Представители второго типа — люди творческие. Однако их природная скромность и застенчивость мешает им принимать похвалу.

Скорпионы, появившиеся на свет с 14 по 22 ноября, привыкли оберегать и лелеять родных людей. В свою очередь они нуждаются в заботе со стороны близких. Чувства этих представителей третьего типа легко задеть. Эти ранимые натуры любые грубые слова, сказанные в их адрес, принимают слишком близко к сердцу.

Стрелец

Люди, рожденные с 23 ноября по 2 декабря, намного смелее и рискованнее, чем представители второго и третьего типа Стрельцов. Они по истине любят приключения. В погоне за яркими эмоциями, они нередко попадают в передряги. Они буквально заражают окружающих своим позитивом и энтузиазмом.

Стрельцы, рожденные с 3 по 12 декабря, напористы и временам агрессивны. Азарт этих представителей зодиакального круга заставляет их совершать временами необдуманные поступки. Окружающих они привлекают своей открытостью и бескорыстием.

Стрельцы, появившиеся на свет с 13 по 21 декабря, харизматичны, для них не составит труда привлечь к себе внимание. Они излучают позитив и положительные флюиды. В отличие от двух других типов, они любят, когда окружающие поют им дифирамбы.

Козерог

Рожденные с 22 декабря по 1 января, отличаются упорством и трудолюбием. Они не любят лентяев и лодырей. Они ценят материальные блага и всегда стремятся к тому, чтобы их заполучить.

Второй тип — это люди, рожденные с 2 по 11 января. Среди всех Козерогов, они самые очаровательные и общительные, пишет автор под ником loveehoroscope на своей странице в Instagram. Эти представители земной стихии обладают бескрайними амбициями. Они с легкостью взбираются по карьерной лестнице.

Представителей третьего типа Козерогов можно назвать самыми умными и эрудированными. Они обладают бескрайним потенциалом, который с легкостью могут реализовать в таких сферах, как юриспруденция и преподавание. Они родились с 12 по 20 января.

Водолей

Водолеев, родившихся с 21 по 30 января, иногда воспринимают, как странных и чересчур эксцентричных. Их оригинальность и нестандартное мышление не всегда приходит по нраву другим людям. При этом представители первого типа Водолеев делают все возможное, чтобы привлечь к себе внимание.

Второй тип Водолеев — это люди, рожденные с 31 января по 9 февраля. Они покоряют окружающих своими ораторскими навыками и интеллектуальными способностями. Эти представители воздушной стихии весьма нетерпеливы, они всегда ждут от любого процесса мгновенного результата.

Рожденные с 10 по 19 февраля — неугомонные натуры, чья душа всегда требует постоянных перемен. В отличие от других типов Водолеев, они не привыкли держать в себе эмоции. При этом они весьма импульсивны, поэтому порой своими обдуманными фразами они могут сильно ранить близких людей.

Рыбы

Первый тип Рыб — это люди, появившиеся на свет с 20 февраля по 1 марта. Эти представители водной стихии ценят дружбу, они всегда придут на помощь, попавшим в беду товарищам.

Рыбы, рожденные с 2 по 11 марта, настолько ценят комфорт других людей, что попросту забывают о своем собственном. Они не ждут благодарности за свою помощь. Иногда их бескорыстность выходит для них боком.

Третий тип Рыб — это люди, рожденные с 12 по 20 марта. В отличие от других типов Рыб, они любят экспериментировать и пробовать что-то новое. Реализовать себя эти представители зодиакального круга могут в творческих профессиях. Из них получают отличные поэты и писатели.

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