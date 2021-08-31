Точно сбудется: Как загадывать желание в сентябре 2021 года по лунному календарю

Положение Луны играет большую роль в исполнении заветной мечты. Астрологи рассказали, как загадать желание в сентябре, чтобы оно точно осуществилось. Эксперты назвали даты первого осеннего месяца, когда необходимо отправлять запросы во Вселенную.

Новолуние — 7 сентября

Новолуние и первые лунные сутки приходятся на 7 сентября. Этот период по праву можно назвать волшебным. Люди наполняют сильной энергией, которую необходимо использовать во благо себе. В этот день нужно настроить себя на позитив и думать об исполнении заветных желаний.

Седьмые лунные сутки — 12 и 13 сентября

Эти дни обладают сильными магическими свойствам, все слова и мысли обладают способностью материализоваться. Астрологи категорически запрещают в этот период ссыпать проклятьями в адрес других людей. Не стоит забывать о правиле бумеранга. 12 и 23 сентября нужно структурировать свои желания, распределите их в порядке убывания по значимости.

Одиннадцатые лунные сутки — 16 и 17 сентября.

Чтобы заставить свои желания сбываться 16 и 17 сентября, лучше записать их на бумаге. Опишите свою мечту максимально конкретно, распишите все детали. В этом случае Вселенной проще реализовать ваше желание.

Полнолуние — 21 сентября

Полнолуние — тот самый период, когда ваша заветная мечта сбудется со 100% вероятностью. В этот период времени Луна достигает пика своего роста.

Как правильно загадывать желание, чтобы оно исполнилось

Чтобы желание точно исполнилось, нужно учитывать несколько простых правил. Во-первых, нужно думать позитивно и верить, что ваша мечта сбудется. Во-вторых, будьте активными и предпринимайте действия, чтобы исполнить свое желание. Если ваше желание направлено на избавление от чего-то, например, вы хотите победить какой-нибудь недуг, то нужно загадывать его на убывающую Луну.

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