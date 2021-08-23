Астролог рассказала, как положение Луны в день рождения влияет на характер

Астролог Татьяна Михеева рассказала, что характер человека зависит от того, в какой из дней лунного календаря он появился на свет. Всего существует четыре фазы: новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна. Эксперт пояснила, что каждому из этих периодов соответствует своя древнегреческая богиня. Именно небесная покровительница оказывает большое влияние на характер человека.

Артемида

Богиня охоты Артемида соответствует первому лунному циклу. Она покровительствует людям, рожденным с первого по седьмой лунные дни. Характер у них стойкий, они всегда могут за себя постоять. Такие люди отличаются прямолинейностью — они не привыкли скрывать свои мысли и эмоции. Они легко могут влюбить в себя представителей противоположного пола. Рожденные в новолуние без проблем могут получить контроль над человеком, с первого взгляда отыскав слабые места своих собеседников.

Юнона

Богиня семьи и материнства Юнона покровительствует рожденным в период растущей Луны — с восьмого по 15-й день лунного цикла. Обычно такие люди отдают приоритет семейным ценностям. Для них важно сохранить здоровые отношения с партнером, детьми и родителями. При этом характер у них — не сахар. Рожденные в этот период времени обладают переменчивым нравом.

Афина

Богиня мудрости Афина соответствует рожденным с 16-го по 22-й лунные дни, то есть в полнолуние. Люди, появившиеся на свет в этот период времени, как правило, обладают высоким интеллектом. Они очень рациональны, каждое свое действие привыкли планировать. В приоритете у таких людей работа, а не семья. Они часто добиваются своих целей, высоко взбираясь по карьерной лестнице.

Геката

Богиня ночи Геката олицетворят людей, рожденных в период с 23-х по 30-е лунные сутки. Те, кто появился на свет в этот период времени, отличаются скрытностью. У них очень узкий круг общения. Им тяжело заводить друзей, даже несмотря на то, что люди к ним обычно тянутся сами.

Ране 5-tv.ru рассказывал, как небесные тела-покровители влияют на доход и карьеру людей.