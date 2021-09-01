Сорвать куш поможет «фишка» на переговорах! Бацзы-совет дня на среду, 1 сентября

5-tv.ru продолжает публикацию прогнозов Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанных на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 1 сентября?

Один из самых благоприятных дней недели для переговоров и договоренностей. Сегодня можно смело идти на сложные переговоры, назначать судьбоносные встречи и устраивать волнующие свидания. Звезда Небесной добродетели поможет достичь взаимопонимания.

Но есть одна хитрость. Чтобы ваши идеи и договоренности принесли в будущем удачу - дерзайте в среду по-крупному. Энергии дня благоволят крупным, длительным проектам.

И да, не забывайте все тщательно планировать – большое количество Металла в карте дня требует точности и дисциплины.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на завершающуюся неделю.