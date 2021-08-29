Сундуки с сокровищами и черная пятница. Бацзы-прогноз на неделю с 30 августа по 5 сентября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Подробнее узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Предстоящая неделя обещает быть успешной и продуктивной. Энергии благоволят большинству важных дел с понедельника по четверг включительно. Единственный стопроцентно неблагоприятный день на неделе — пятница, когда столкнутся энергии дня и месяца.

Сюрприз — на неделе есть пару дней, когда будет активна звезда Хранилище. Эта звезда позволяет открыть символический «сундук с сокровищами» — получить прибыль, хорошо вложить деньги, решить финансовые вопросы. Правда откроется этот «сундук» далеко не всем и только при выполнении особых условий.

Понедельник, 30 августа. Ян Металл и Собака

Много Земли и Металла, денек получается довольно скучный — работа и общение с юристами (не всегда приятное).

Но есть в этом понедельнике особенность — все, что вы сегодня не начнете, будет множиться. Как хорошее, так и плохое. Потому прежде, чем что-то сделать, подумайте — хотели бы вы, чтобы результаты этого дела умножались в количестве.

В итоге получается неплохой день для новоселья, сбора долгов, покупки имущества. Не стоит брать кредиты, обращаться в суд, устраивать свадьбу и переезд.

Для людей, родившихся в день Дерева понедельник может стать очень прибыльным — активизируется звезда Хранилище. Деревья, вам стоит запланировать на этот день покупку дорогостоящего имущества ид подписание важных контрактов. Для людей Воды тоже возможна денежная удача — но только в присутствии знака Дракона — в карте или в виде человека рядом.

Сами люди-Драконы в понедельник будут чувствовать себя довольно неуютно.

Вторник, 31 августа. Инь Металл и Свинья

Свинья добавит в строгий месяц Обезьяны энергию общения. Вторник будет хорош для встреч, переговоров, путешествий и начала строительства. Повезет журналистам, рекламщикам и пиарщикам.

Примечательно, что энергии будут стремиться к балансу, поэтому спортсмены или адвокаты — вторник точно не ваш день. Не стоит планировать спортивные соревнования или судебные споры — выиграть будет очень сложно.

Особенно если в вашей карте есть Змея, у которой по плану на вторник — столкновение со Свиньей.



Среда, 1 сентября. Ян Вода и Крыса

Один из самых Водных дней месяца. Благоприятен для большинства коммуникаций. Именно на среду стоит назначать важные встречи, свидания, разводы и расставания, подписания документов. Все коммуникации должно пройти как по маслу, в этом должна помочь благородная звезда Небесной добродетели.

Хорошо также планировать начало лечения или выход на работу важного сотрудника. Не стоит в среду принимать обязательства со строгими дедлайнами, переезжать или затевать ремонт.

День будет несколько нервным для людей с Лошадью в карте.

Четверг, 2 сентября. Инь Вода и Бык

Прохладный по энергиям день. Можно завершить то, что было начато в среду, но хорошо также и начинать новые дела. Особенно благоприятны энергии четверга к сфере человеческих взаимоотношений. Хорошо будет воспринят подарок в честь примирения или расставания.

Те, кто давно планировал прикупить что-либо дорогостоящее, можете смело тратить деньги — сила звезды Хранилище поможет вам сделать выгодную покупку. Особенно удачливыми в денежном вопросе в этот четверг будут люди, родившиеся в день Дерева.

День неблагоприятен для людей знака Коза.

Пятница, 3 сентября. Ян Дерево и Тигр

В пятницу наблюдаем прямое столкновение энергий дня и месяца. Янское дерево сгорает в топке Янского огня, а Металл Обезьяны рубит Дерево Тигра. В итоге — много разрушающей энергии и много эмоций, которые трудно контролировать.

Лучшая стратегия в такие дни — сидеть тихо и не отсвечивать. Не назначайте на пятницу никаких важных дел, встреч, и походов в больницы и госучреждения, не создавайте договоренности и не планируйте серьезные планы.

И кончено же — не стоит заниматься экстремальными видами спорта и развлечений. Особенно это касается людей, в карте которых есть Тигр и Обезьяна.

Суббота, 4 сентября. Инь Дерево и Кролик

После бурной и разрушающей пятницы, схожая по энергиям, но более спокойная суббота. Эмоций может быть будет не так уж и много, но срывы планов и застревания дел вам гарантированы. По-прежнему не стоит заниматься рискованными развлечениями, и надо быть особо осторожным за рулем.

День лучше посвятить тихому отдыху — книги, настольные игры, давно планируемый разбор залежей в гардеробе.

Самыми уязвимыми в субботу будут люди с Петухом в карте.

Воскресенье, 5 сентября. Ян Огонь и Дракон

Если вы отложили важные дела в пятницу и субботу, на воскресенье можете смело их назначать.

Хорошо в этот день обращаться за медицинской помощью, устраивать свидания, семейные и дружеские посиделки. Если вам нужно попросить у кого-то прощения и самому простить близкого человека — воскресенье отличный день для примирения.

День может быть не особо благоприятен для людей, в карте которых есть знак Собаки.

Всем удачной недели и хорошего бацзы!