Крест и фотография: как выглядит могила Бориса Клюева спустя год после смерти

Ровно год назад — 1 сентября 2020 года — скоропостижно скончался советский и российский актер Борис Клюев. Похоронили народного артиста России на Троекуровском кладбище. Долгое время на могиле знаменитости стоял лишь деревянный крест.

Спустя год на месте захоронения Бориса Владимировича появился памятник с большим белым крестом и его фотографией. Могилу актера показала в сторис своего личного микроблога звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова, которая пришла почтить его память вместе с коллегами по творческому цеху.

«Первое сентября началось с линейки, а продолжается уже в другом месте. Иду к Борису Владимировичу. Сегодня ровно год, как его не стало», — сказала Волкова.

Instagram @volkovihome

Отреагировала на годовщину смерти Бориса Клюева и актриса Юлия Куварзина, сыгравшая в «Ворониных» одну из ключевых ролей. Теплыми воспоминаниями о Борисе Владимировиче девушка поделилась на странице в Instagram.

«На поминках сегодня было много добрых слов благодарности, идущих прямо от сердца, много слез, улыбок, светлых воспоминаний и комок в горле», – написала Куварзина под публикацией.

Напомним, Борис Клюев умер на 77-м году жизни в прошлом году. Долгое время актер боролся с онкологическим заболеванием, однако недуг оказался сильнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит могила Владимира Меньшова.