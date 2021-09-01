Крест и фотография: как выглядит могила Бориса Клюева спустя год после смерти
Народный артист России скончался ровно год назад от рака легких.
Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва; Instagram @volkovihome
Ровно год назад — 1 сентября 2020 года — скоропостижно скончался советский и российский актер Борис Клюев. Похоронили народного артиста России на Троекуровском кладбище. Долгое время на могиле знаменитости стоял лишь деревянный крест.
Спустя год на месте захоронения Бориса Владимировича появился памятник с большим белым крестом и его фотографией. Могилу актера показала в сторис своего личного микроблога звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова, которая пришла почтить его память вместе с коллегами по творческому цеху.
«Первое сентября началось с линейки, а продолжается уже в другом месте. Иду к Борису Владимировичу. Сегодня ровно год, как его не стало», — сказала Волкова.
Отреагировала на годовщину смерти Бориса Клюева и актриса Юлия Куварзина, сыгравшая в «Ворониных» одну из ключевых ролей. Теплыми воспоминаниями о Борисе Владимировиче девушка поделилась на странице в Instagram.
«На поминках сегодня было много добрых слов благодарности, идущих прямо от сердца, много слез, улыбок, светлых воспоминаний и комок в горле», – написала Куварзина под публикацией.
Напомним, Борис Клюев умер на 77-м году жизни в прошлом году. Долгое время актер боролся с онкологическим заболеванием, однако недуг оказался сильнее.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит могила Владимира Меньшова.
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