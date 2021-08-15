Прошло 40 дней после похорон: как выглядит могила Владимира Меньшова
Именитый российский режиссер скончался 5 июля от последствий коронавирусной инфекции.
Фото, видео: ТАСС / Щукин Алексей; Instagram @irinatarasova_lenfilm
Поклонница режиссера Владимира Меньшова показала, как выглядит его могила на 40-й день после похорон. Бывшая сотрудница «Ленфильма» Ирина Павлова опубликовала на своей странице в Instagram фото участка Новодевичьего кладбища, где упокоен артист.
Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавируса. Ему был 81 год. Прощание с легендарным режиссером состоялось 8 июля в Доме кино. На траурной церемонии и погребении присутствовали родные, многочисленные коллеги, сотни почитателей таланта мастера. Могила его утонула в цветах в тот день.
Сегодня надгробие Меньшова выглядит не хуже. На участке чистота и порядок, стоят вазы со свежими цветами. Дочь режиссера Юлия Меньшова ухаживает за могилой отца. Рядом с ним покоятся и другие заслуженные деятели российской культуры — актер Василий Лановой и писатель Михаил Жванецкий.
Каждый по-разному справляется с горем. Дочь Меньшова после похорон уединилась за городом, а супруга через месяц вышла на сцену московского театра имени Пушкина. Там 12 августа она исполнила главную роль в спектакле «Ложные признания». Некоторые фанаты раскритиковали актрису за выход на работу еще до завершения траура по мужу, но, по ее признанию, в творческом процессе легче переживать утрату.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с похорон Владимира Меньшова.
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