Арзамасова призналась, что мечтает поскорее сбагрить сына в школу

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова оказалась не готова к столь участному отношению поклонников к своей жизни: после родов на актрису буквально льется непрекращающийся поток теплых слов и добрых пожеланий.

Артистка призналась, что такая поддержка заряжает ее невероятной энергией, и хотя она готова принимать ее, все же не понимает, как можно испытывать столько чувств к незнакомому человеку.

«Я вообще не понимаю, откуда вы берете столько внутренних ресурсов для того, чтобы делиться положительными эмоциями с чужим человеком! Спасибо Вам за каждое вдохновляющее слово», — приводит ее слова портал «Дни.ру» со ссылкой на соцсети артистки.

Артистка также добавила, что уже через несколько недель после родов ощутила, что 1 сентября — действительно праздник, в который родители могут немного выдохнуть.

Instagram @liza_arzamasova

«Поздравляю всех, у кого сегодня детки идут в школу. Поздравляю школьников и студентов. И с большой нежностью думаю о том, что в очень обозримом будущем и я поведу своего сына в первый класс», — написала она у себя на странице в Instagram.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Арзамасова рассказала о сложностях воспитания новорожденного малыша.