Арзамасова рассказала о сложностях воспитания новорожденного малыша

|
Карина Исхакова
1 196

Новоиспеченная мама привыкает к новому амплуа. Актриса родила первенца 14 августа.

Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova

Актриса Лиза Арзамасова пытается свыкнуться с новой ролью, не так давно она испытала прелести материнства. Звезда сериала «Папины дочки» родила наследника фигуристу Илье Авербуху 14 августа. Первенца новоиспеченные назвали Львом. Судя по всему,  имя отложило отпечаток на характер новорожденного малыша. Знаменитость рассказала подписчикам на своей странице в Instagram, что сейчас она полностью погружена в новое для себя амплуа. 

«Друзья звонят, спрашивают: „Ну как ты? Ну как“? А как я? Встраиваюсь в новую систему координат со взглядом внутрь. Командует парадом Лев Ильич», — поделилась молодая мама.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Малыш стал первым ребенком для 26-летней Арзамасовой, и вторым для 37-летнего Авербуха. Хореограф по фигурному катанию воспитывает 17-летнего сына от первого брака с Ириной Лобачевой, напоминает сайт Teleprogramma.pro. Мартин живет вместе с отцом и его новой семьей, юноша поддерживает дружеские отношения со своей мачехой. 

Илья Авербух и Лиза Арзамасова поженились в декабре прошлого года. Супругов нисколько не смущает существенная разница в возрасте. Хореограф по фигурному катанию старше своей возлюбленной на 22 года. Знаменитости познакомились на съемках «Ледникового периода», тогда еще 15-летняя актриса была участницей популярного шоу. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза Арзамасова отказалась от долгого декрета и скоро вернется на сцену.

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.99
0.25 87.03
-0.03
Как Меркурий в Деве изменит жизнь людей в первой половине сентября

Последние новости

10:02
Сразу 15 небоскребов взорвали в Китае
9:46
Как «дизайнеру» удалось кинуть на сотни тысяч рублей петербуржцев при покупке мебели
9:34
Многокилометровые пробки образовались на выезде из Краснодарского края
9:25
Настоящей бойней закончились антиковидные протесты в Европе
9:16
Кладбище кораблей: какие тайны о погибших в ходе Таллинского прорыва хранят судна
9:04
В лес по пропускам: непослушных грибников в России начали наказывать

Сейчас читают

Реймс — ПСЖ — 0:2. Матч чемпионата Франции 29 августа 2021 года, реакция соцсетей на дебют Месси
Социал-демократ Шольц победил на дебатах кандидатов в канцлеры ФРГ
Продавца магазина в Петербурге зарезали на рабочем месте
Что известно об убитой в Башкирии 15-летней школьнице
Расписались по-тихому: бывший муж Пелагеи взял в жены дочь миллионера

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака