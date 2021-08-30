Арзамасова рассказала о сложностях воспитания новорожденного малыша

Актриса Лиза Арзамасова пытается свыкнуться с новой ролью, не так давно она испытала прелести материнства. Звезда сериала «Папины дочки» родила наследника фигуристу Илье Авербуху 14 августа. Первенца новоиспеченные назвали Львом. Судя по всему, имя отложило отпечаток на характер новорожденного малыша. Знаменитость рассказала подписчикам на своей странице в Instagram, что сейчас она полностью погружена в новое для себя амплуа.

«Друзья звонят, спрашивают: „Ну как ты? Ну как“? А как я? Встраиваюсь в новую систему координат со взглядом внутрь. Командует парадом Лев Ильич», — поделилась молодая мама.

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Малыш стал первым ребенком для 26-летней Арзамасовой, и вторым для 37-летнего Авербуха. Хореограф по фигурному катанию воспитывает 17-летнего сына от первого брака с Ириной Лобачевой, напоминает сайт Teleprogramma.pro. Мартин живет вместе с отцом и его новой семьей, юноша поддерживает дружеские отношения со своей мачехой.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова поженились в декабре прошлого года. Супругов нисколько не смущает существенная разница в возрасте. Хореограф по фигурному катанию старше своей возлюбленной на 22 года. Знаменитости познакомились на съемках «Ледникового периода», тогда еще 15-летняя актриса была участницей популярного шоу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза Арзамасова отказалась от долгого декрета и скоро вернется на сцену.