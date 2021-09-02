На суде Костюшкина против Монеточки случилась перепалка

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Егор Измалкин
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Адвокат певицы признался, что не знает, как она выглядит.

Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл; 5-tv.ru

Адвокат Василий Савченко, представляющий интересы певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова — Прим.ред.), не узнал свою подзащитную на записи концерта, которая была продемонстрирована на суде, где исполнительница предстает ответчицей по делу о плагиате. Сама она не явилась в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин требует, чтобы артистка выплатила ему компенсацию в 900 тысяч рублей из-за плагиата его трека «Женщина, я не танцую». Она взяла хит за основу своей композиции «Мама, я не зигую».

Василий Савченко заявил, что девушка не присваивала произведение, а просто сделала на него пародию. Более того, не выступала с ней на концертах, а лишь исполняла на частных корпоративах.

Сторона истца в лице Романа Лалаяна опровергла слова адвоката, предоставив видеозапись с концерта в Хабаровске. Савченко потребовал, чтобы ему доказали, что на ролике именно Монеточка.

«Вы не знаете, как выглядит человек, которого вы представляете? Давайте зайдем в Яндекс или Google, покажем вам ее фото», — изумился Лалаян.

Савченко признался, что еще не познакомился лично с Елизаветой, а доверенность на предоставление интересов в суде получил накануне по почте. Журналистам он не стал комментировать этот момент.

До этого между сторонами велись переговоры о покупке трека Монеточкой, но представители певицы предложили слишком маленькую сумму. Сама Гырдымова пока что никак не комментировала сложившуюся ситуацию.

17 августа Монеточка также не явилась на заседание суда, в связи с чем оно было отложено.

Как писал 5-tv.ru, Монеточка призналась, что хотела бы сменить творческий псевдоним.

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