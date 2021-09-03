Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания правительства заявила, что единовременные денежные выплаты военным пенсионерам, пенсионерам правоохранительных органов, а также военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов начнутся на следующей неделе.

«Для осуществления единовременной денежной выплаты в размере десять тысяч рублей военным пенсионерам правоохранительных органов, органов безопасности и единовременной денежной выплаты в размере 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, министерством финансов РФ вчера доведены финансовые ресурсы до всех федеральных органов, в введении которых находятся эти сотрудники и военнослужащие, с тем, чтобы выплаты начались на следующей неделе», — подчеркнула заместитель председателя правительства.

Поручение о назначении выплат дал на встрече с представителями «Единой России» 22 августа президент РФ Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что порядка 12,5 миллиона пенсионеров получат выплату в десять тысяч рублей с 3 сентября.