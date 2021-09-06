Обуздайте бурю эмоций! Бацзы-совет дня на понедельник, 6 сентября

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Игорь Рязов
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Сегодня будет много суеты, лишних эмоций и даже агрессии. Однако есть простой способ подчинить данную энергию и это идеальное занятие для первого дня недели.

Обуздайте бурю эмоций! Бацзы-совет дня на понедельник, 6 сентября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru продолжает публикацию прогнозов Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанных на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 6 сентября?

Понедельник день тяжелый, это всем известно. А в этот раз он будет еще и очень горячий. Много стихии Огня в бацзы-карте дня придаст понедельнику торопливость, эмоциональную нестабильность и агрессивность.

Стоит тщательнее контролировать эмоциональные проявления, считать до десяти прежде, чем вспылить и принимать решения только после тщательных консультаций.

Но есть и хорошие новости! Тот же Огонь — это стратегическое мышление, оптимизм и умение заглядывать за горизонт. Складываем два и два и получаем идеальное занятие на понедельник — визуализация будущего, мозговые штурмы и творчество.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на начавшуюся неделю.

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