Желание сверкать и трудности в коммуникациях. Бацзы-прогноз на 6–12 сентября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Подробнее узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

На предстоящей неделе произойдет смена китайского месяца. Вы же помните, что китайские месяцы начинаются не с 1 числа, как мы привыкли? Во вторник, 7 сентября месяц Огненной Обезьяны уступит место месяцу Огненного Петуха. Петух — это знак Иньского Металла. Его символ в базцы — драгоценность.

Как же покажет себя сочетание Огня и металла? Огонь придаст драгоценности блеск — в сентябре многим захочется наряжаться, выходить в свет, сверкать в софитах публичности. Но Металл — это стихия структуры, порядка и власти. Огонь, конечно, немного размягчит этот металл, однако не до такой степени, чтобы расплавить. В результате, как и в августе, сентябрь станет месяцем наведения порядка, стратегического мышления и взаимодействия с власть предержащими.

Понедельник, 6 сентября, Инь Огонь и Змея.

Понедельник может стать довольно жарким — в смысле энергий, конечно же. Большое количество Огня придаст уверенности и оптимизма. Те, кому Огонь полезен, смогут успешно провернуть дела, те, у кого Огня в карте и так много, будут суетиться и пребывать в ажитации.

Лучше всего посвятить понедельник не очень важным делам. Хорошо собирать долги, устраивать мозговые штурмы, просить о помощи.

День не очень благоприятен для людей со Свиньей в карте.

Вторник, 7 сентября, Ян Земля и Лошадь.

После шести часов вечера энергии месяца произведут ротацию. Месяц Обезьяны уйдет, месяц Петуха настанет. Время смены сезонов в бацзы традиционно считается нестабильным и на такие даты обычно не назначают важных личных и коммерческих дел.

Если же вы уверены в том, что вам по плечу противостоять энергиям дня, то рекомендую назначать на вторник все, что касается начала или открытия — бизнеса, проекта, работы, или имущества.

Не стоит начинать лечение, начинать диеты или строительство. День может быть нервным для людей с Крысой в карте.



Среда, 8 сентября, Инь Земля и Коза.

В карте дня очень много энергии Иньской Земли, а это символ плодородия, трудолюбия и хозяйственности. Все бы хорошо, но при этом хозяин дня Коза вступает в столкновение с хозяином года Быком. И этот конфликт приведет к замедлению, даже бойкоту всех процессов и важных дел среды.

В результате — рекомендуется не планировать на среду чего-либо серьезного, а посвятить день хозяйственной рутине.

Быки и Козы — вы можете чувствовать себя в среду явно не в своей тарелке.

Четверг, 9 сентября, Ян Металл и Обезьяна.

Из шести знаков дня четыре сегодня принадлежат стихии Металла. Если представить день в виде ландшафта — то получится зимний рассвет на высокогорной вершине, бррр…

День очень твердый и неповоротливый, энергия буксует. Дела не делаются, перспективы не видны, возможны проблемы с законом. Рекомендации на такой день — максимально умерить активность и провести время с близкими людьми.

Наиболее неуютно себя в четверг могут чувствовать люди с Тигром в карте.

Пятница, 10 сентября, Инь Металл и Петух.

Наконец-то удачный день! Ура! В пятницу в карте дня тоже много Металла, но в этот раз он весь — иньский, что в бацзы, помним, значит драгоценность. День принесет хорошие возможности для начала новых проектов, открытия бизнеса, начала работы и инвестиций.

В пятницу сильно рекомендуется покупать ювелирные украшения, осуществлять переезд, начинать лечение. Особенно благоприятно будет лечение, связанное со стихией Металла — уколы, капельницы, хирургические операции, лечение зубов и прочее. Косметические инъекционные процедуры также хорошо пойдут.

Не стоит планировать важные дела на пятницу людям с Кроликом в карте — двойной Петух — и в дне, и в месяце может сильно осложнить вам жизнь.

Суббота, 11 сентября, Ян Вода и Собака.

Уф, первая Вода на неделе. Лучше всего энергии дня подходят для уборки. Благоприятно проводить очистительные процедуры, детокс, садиться на диету, начинать борьбу с вредными привычками.

Хорошо также вычистить дом и отправить на благотворительные склады одежду, которую вы не носите. Не очень благоприятно начинать в субботу новые проекты, они могут быстро зачахнуть.

Люди, родившиеся в день Дерева смогут сделать выгодные покупки, особенно это касается недвижимости.

День не очень благоприятен для людей с Драконом в карте.

Воскресенье, 12 сентября, Инь Вода и Свинья.

День Иньской Воды добавит в пространство свободы и движения. Хорошо в такой день начинать (придумывать, планировать) новые дела и проекты, заводить новые отношения, устраивать новоселье.

День очень благоприятен для общения. Устройте пикник или домашние посиделки с друзьями и родными, поговорите по душам с детьми, организуйте семейную фотосессию.

Кому-то большая Иньская Вода может принести тяжелые мысли или повышенную эмоциональность. Контролируйте свои эмоции.

Не стоит устраивать в воскресенье переезд или генеральную уборку.

День не очень благоприятен для людей со Змеей в карте.

Всем удачной недели и хорошего бацзы!