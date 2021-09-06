Ставшая монахиней Васильева заставила сына бросить беременную невесту

Ушедшая в монастырь актриса Екатерина Васильева в свое время резко воспрепятствовала браку единственного сына Дмитрия с актрисой Еленой Кориковой. Влюбленные собирались пожениться, Елена ждала ребенка.

Однако Васильева настояла, чтобы сын прекратил отношения с красавицей-актрисой. Об этом рассказали в эфире одной из передач на НТВ, пишет сайт Teleprogramma.pro.

«У Екатерины Васильевой шесть внуков. Это официально. Есть еще история, о которой не многие знают. В студенческие годы ее сын Дмитрий встречался с девушкой. У него дело даже подходило к браку. Девушка забеременела. Но из-за волевого решения мамы этот брак не состоялся. Они отказались от невестки и от ребенка», — рассказал гость в студии.

По его словам, Васильева не признала внука и внушила сыну, что это не его ребенок. Дмитрий Рощин никогда не общался с сыном, впоследствии женился и сейчас у него шесть детей. Он служит священником в Храме Святого Николая Чудотворца на Трех Горах.

Актриса Елена Корикова обрела популярность после выхода на экраны сериала «Бедная Настя». Красавицу-блондинку тогда не упускали из поля зрения глянцевые журналы и осаждали многочисленные поклонники. Однако личная жизнь актрисы была не столь удачной, как кинокарьера.

После расставания с Дмитрием Рощиным, хрупкая красавица не стала предъявлять претензий и что-либо требовать от семьи бывшего возлюбленного. Отца ее сыну Арсению заменил оператор и режиссер клипов Максим Осадчий, с которым Корикова познакомилась в 1995 году на съемках клипа Дмитрия Маликова. Спустя десять лет Елена и Максим расстались, однако о бывшем супруге актриса до сих пор вспоминает с благодарностью за прожитые вместе годы.

В 2011–2013 годах у звезды телесериалов был роман с актером Сергеем Астаховым, который, однако, также не принес ей счастья. Разрыв стал тяжелым испытанием для них обоих. Астахова часто замечали в нетрезвом виде, у Елены, которую также подозревали в проблемах с алкоголем, началась депрессия. Было заметно, что у нее пропал интерес к жизни.

На то, чтобы прийти в себя, у актрисы ушел не один год. Сейчас она в прекрасной форме, играет в театре и снимается в кино. Как отмечает Корикова, она научилась забывать обиды и идти дальше с гордо поднятой головой.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Валерий Баринов заявил о желании уйти в монастырь вслед за Екатериной Васильевой.