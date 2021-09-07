Умер любимый сценограф Аллы Пугачевой и Киркорова Борис Краснов

Умер известный продюсер, художник-постановщик шоу, в том числе «Рождественских встреч» Аллы Пугачевой, Борис Краснов. Как стало известно 5-tv.ru, он скончался в ночь на вторник, 7 сентября, в Москве.

По предварительным данным, Краснов скончался примерно в 1:30 ночи в городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных. В госпиталь он поступил с повторным острым нарушением мозгового кровообращения. По всей видимости, его последствия и стали причиной смерти.

Информацию о смерти любимого сценографа Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова также подтвердил известный юрист Александр Добровинский.

«К сожалению, сегодня в 1:15 ночи Борис Краснов скончался. Мои соболезнования родным и близким», — сообщил он.

Борис Краснов попал в больницу с пневмонией 8 января. 2 июня стало известно, что он впал в кому и находится в тяжелом состоянии. Позже появились данные о том, что его перевели в хоспис — врачи потеряли надежду на выздоровление звезды.

Борис Краснов — известный художник-сценограф и продюсер. Он сотрудничал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, такими как Людмила Гурченко, Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем известен любимый сценограф Пугачевой. Актер Станислав Садальский выражал надежду, что находящемуся на грани смерти Краснову удастся чудом спастись.