У оперной певицы Анны Нетребко умер отец

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Алиса Маркова
Эксклюзив 2 037

О смерти родителя знаменитости стало известно 7 сентября.

Фото, видео: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago; Instagram @eskildsennatalia

У оперной певицы Анны Нетребко умер отец. О смерти родителя знаменитости 5-tv.ru стало известно 7 сентября. Юрию Нетребко было 86 лет. Согласно имеющимся данным, мужчину похоронили сегодня в Краснодаре.

Instagram @eskildsennatalia

Что стало причиной смерти Юрия Нетребко — пока не сообщается, тем временем год назад оперная певицы сообщала, что ее отец переболел коронавирусом.

В свою очередь старшая сестра певицы Наталья Эскильдсен на своей странице в Instagram опубликовала прощальный пост.

«Спи спокойно, дорогой папочка! Светлая тебе память! Спасибо за все!» — написала Наталья.

Instagram @eskildsennatalia

Отец Нетребко — кубанский казак, геолог по профессии. Будущая звезда, несмотря на то что выросла в семье, где папа — геолог, а мама — инженер, для себя выбрала совсем другую стезю. Как показало время, она не прогадала, сделав ставку на свой голос.

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