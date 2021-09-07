У оперной певицы Анны Нетребко умер отец. О смерти родителя знаменитости 5-tv.ru стало известно 7 сентября. Юрию Нетребко было 86 лет. Согласно имеющимся данным, мужчину похоронили сегодня в Краснодаре.

Instagram @eskildsennatalia

Что стало причиной смерти Юрия Нетребко — пока не сообщается, тем временем год назад оперная певицы сообщала, что ее отец переболел коронавирусом.

В свою очередь старшая сестра певицы Наталья Эскильдсен на своей странице в Instagram опубликовала прощальный пост.

«Спи спокойно, дорогой папочка! Светлая тебе память! Спасибо за все!» — написала Наталья.

Instagram @eskildsennatalia

Отец Нетребко — кубанский казак, геолог по профессии. Будущая звезда, несмотря на то что выросла в семье, где папа — геолог, а мама — инженер, для себя выбрала совсем другую стезю. Как показало время, она не прогадала, сделав ставку на свой голос.