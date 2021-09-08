Отложите все дела! Совет дня на среду, 8 сентября, по системе Бацзы

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Игорь Рязов
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Сегодня в воздухе будет чувствоваться напряжение. Причина — в столкновении стихий. Хорошая это или плохая новость зависит от ваших планов.

Отложите все дела! Совет дня на среду, 8 сентября, по системе Бацзы

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru продолжает публикацию прогнозов Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанных на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 8 сентября?

Не везет с энергиями этой неделе. Или, наоборот, везет, если любите побольше отдыхать. В общем, среда, как и вторник, — не лучший день для того, чтобы делать важные дела.

Причина в том, что в среду происходит столкновения хозяина дня Козы с хозяином года Быком. Эти два животных принадлежат стихии Земли.

Бык — это зимняя замерзшая земля, а Коза, напротив — летняя, растрескавшаяся от жары. Их конфликт подобен столкновению тектонических плит — обычно все стоит и при этом в воздухе чувствуется напряжение.

Совет на сегодня — не пытаться переиграть стихии и отложить все важные дела. Лучше отдыхать или посвятить день домашней рутине, близкие будут вам благодарны.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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Отложите все дела! Совет дня на среду, 8 сентября, по системе Бацзы

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