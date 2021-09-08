Несколько этажей обрушились в жилом доме в Ногинске из-за взрыва газа

Подъезд жилого дома рухнул в подмосковном Ногинске. 5-tv.ru публикует фотографию с места происшествия.

Обрушились второй, третий и четвертый этажи. Пострадали три квартиры.

По информации ТАСС, причиной стал взрыв газа. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало. Обстоятельства происшествия уточняются.