Несколько этажей обрушились в жилом доме в Ногинске из-за взрыва газа
| Игорь Рязов Происшествия Эксклюзив 1 007
По предварительной информации, разрушены три квартиры. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.
Эксклюзив
Фото, видео: 5-tv.ru; ВКонтакте @checknoginsk
Подъезд жилого дома рухнул в подмосковном Ногинске. 5-tv.ru публикует фотографию с места происшествия.
Обрушились второй, третий и четвертый этажи. Пострадали три квартиры.
По информации ТАСС, причиной стал взрыв газа. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало. Обстоятельства происшествия уточняются.
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