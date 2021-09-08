Несколько этажей обрушились в жилом доме в Ногинске из-за взрыва газа

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Игорь Рязов
Эксклюзив 1 007

По предварительной информации, разрушены три квартиры. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

Фото, видео: 5-tv.ru; ВКонтакте @checknoginsk

Тема:
Дом частично обрушился при взрыве газа в Ногинске

Подъезд жилого дома рухнул в подмосковном Ногинске. 5-tv.ru публикует фотографию с места происшествия.

Обрушились второй, третий и четвертый этажи. Пострадали три квартиры.

По информации ТАСС, причиной стал взрыв газа. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало. Обстоятельства происшествия уточняются.

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