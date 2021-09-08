В Минздраве уточнили число погибших при взрыве газа в девятиэтажке в Ногинске

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Карина Исхакова
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Подъезд жилого дома обрушился утром 8 сентября. По предварительным данным рухнуло несколько этажей, повреждено порядка 30 квартир.

В Минздраве уточнили число погибших при взрыве газа в девятиэтажке в Ногинске

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Тема:
Дом частично обрушился при взрыве газа в Ногинске

По последним данным при взрыве газа в жилом доме в Ногинске погиб один человек, девять пострадали, из них шесть человек были госпитализированы. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«В результате происшествия в многоквартирном доме в городе Ногинске Московской области один человек погиб, пострадали девять человек, в том числе двое детей. Четверо взрослых и двое детей госпитализированы, один из них — мужчина 64 лет — в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести», — рассказал Кузнецов.

По словам помощника министра здравоохранения РФ, еще троим пострадавшим помощь была оказана на месте.

В свою очередь вице-губернатор Московской области заявил, что число пострадавших в результате взрыва газа в Ногинске возросло до 15, двое из них — в тяжелом состоянии. Более того отмечается, что пять человек не выходят на связь после ЧП.

Взрыв в девятиэтажном доме произошел сегодня, 8 сентября, утром в Ногинске на улице 28 Июня. В результате происшествия обрушилось несколько этажей, по предварительным данным повреждено порядка 30 квартир.

МЧС РФ

Прокуратура организовала проверку. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. На место ЧП выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным взрыв мог произойти из-за того, что кто-то жильцов дома включил ночью газ для обогрева. Вероятно, что в какой-то момент он погас, а утром, когда люди включили свет, прогремел взрыв.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасение маленького ребенка, застрявшего среди завалов в Ногинске попало на видео.

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