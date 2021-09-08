Отец Жанны Фриске развеял главный миф о причине смерти певицы

Отец покойной певицы Жанны Фриске развеял главный миф о болезни, повлекшей за собой ее смерть. Многие поклонники ушедшей из жизни артистки были уверены, что она прибегла к процедуре ЭКО. По их мнению, искусственное оплодотворение могло спровоцировать образование опухоли. Владимир Фриске опроверг информацию, что его дочь прибегала к данной процедуре.

«Ничего она не делала. Я не знаю, откуда эта информация взялась. Никакого ЭКО не было! Если бы она это сделала, мне бы точно сказали. Если бы она хотела сделать ЭКО, то сделала раньше, она ждала, когда все произойдет естественным путем», — возмутился Владимир Фриске в интервью на YouTube-канале «Психология звезд».

По словам отца певицы, он разговаривал с лечащим врачом дочери, которая тоже отрицала проведение ЭКО. Владимир Фриске рассказывал, что Жанна держала в себе эмоции. Знаменитость начала откровенничать с отцом незадолго до того, как у нее обнаружили смертельный недуг. Владимир предполагает, что певица могла предчувствовать свою смерть.

«Она все держала в себе. Она старалась не рассказывать о проблемах, делала все, чтобы папа не узнал», — отметил Владимир Фриске.

Жанна Фриске скончалась после длительной борьбы с глиобластомой — опухолью мозга. О своем недуге она узнала через несколько месяцев после рождения долгожданного и единственного сына Платона. Курсы химиотерапии не смогли помочь артистке победить болезнь. Она скончалась 15 июня 2015 года на 40-м году жизни. Незадолго до смерти у Фриске наметился прогресс, казалось, что болезнь уступает. Экс-солистка «Блестящих» отказалась от инвалидного кресла, делала попытки двигаться самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Платон Шепелев поздравил деда с днем рождения снимком с покойной Фриске.