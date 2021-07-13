Платон Шепелев поздравил деда с днем рождения снимком с покойной Фриске

Сын певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева Платон поздравил своего деда — отца покойной артистки — с днем рождения: 13 июля Владимиру Копылову исполнилось 69 лет. На странице наследника звездных фамилий в Instagram появилось архивное семейное фото, на котором Жанна Фриске обнимает своего отца.

«С днем рождения, Владимир Борисович», — подписан снимок.

Instagram @platon.shepelev

Ранее сообщалось, что сын Жанны Фриске не общается с ее родителями. Бабушка и дедушка Платона утверждают, им запретил видеться с внуком отец мальчика Дмитрий Шепелев. Отношения между телеведущим и родственниками певицы всегда были напряженными. Отец и мать Фриске считают, что Шепелева интересовали только деньги, и как только он узнал о неутешительном диагнозе женщины, его чувства к ней угасли.

Всего несколько дней назад — 8 июля — был день рождения самой Жанны Фриске, певице исполнилось бы 47 лет. Как сообщал 5-tv.ru, в этот день Шепелев опубликовал в соцсети пост, в котором попросил поклонников не жалеть его сына Платона. Ведущий заявил, что мальчик живет полноценной, яркой жизнью, у него много талантов и успехов в учебе, музыке и спорте. Шепелев считает, что у Платона большое будущее, так как он взял все самое лучшее от своих родителей.