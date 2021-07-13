Платон Шепелев поздравил деда с днем рождения снимком с покойной Фриске

|
Алексей Хитров
2 072

Ранее сообщалось, что родителям певицы запретил общаться с внуком отец мальчика — телеведущий Дмитрий Шепелев.

Фото, видео: Instagram @platon.shepelev, ТАСС /Филиппов Алексей

Сын певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева Платон поздравил своего деда — отца покойной артистки — с днем рождения: 13 июля Владимиру Копылову исполнилось 69 лет. На странице наследника звездных фамилий в Instagram появилось архивное семейное фото, на котором Жанна Фриске обнимает своего отца.

«С днем рождения, Владимир Борисович», — подписан снимок.

Instagram @platon.shepelev

Ранее сообщалось, что сын Жанны Фриске не общается с ее родителями. Бабушка и дедушка Платона утверждают, им запретил видеться с внуком отец мальчика Дмитрий Шепелев. Отношения между телеведущим и родственниками певицы всегда были напряженными. Отец и мать Фриске считают, что Шепелева интересовали только деньги, и как только он узнал о неутешительном диагнозе женщины, его чувства к ней угасли.

Всего несколько дней назад — 8 июля — был день рождения самой Жанны Фриске, певице исполнилось бы 47 лет. Как сообщал 5-tv.ru, в этот день Шепелев опубликовал в соцсети пост, в котором попросил поклонников не жалеть его сына Платона. Ведущий заявил, что мальчик живет полноценной, яркой жизнью, у него много талантов и успехов в учебе, музыке и спорте. Шепелев считает, что у Платона большое будущее, так как он взял все самое лучшее от своих родителей.

Читайте также

+30° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
74.06
-0.57 87.78
-0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:11
«Там живут бомжи»: запрещенный в Латвии Газманов о своей квартире в Юрмале
18:07
5 часов 20 минут: в Петербурге завершились переговоры Путина и Лукашенко
17:57
Чего ждать? Дочь рассказала о состоянии больной COVID Ирины Алферовой
17:51
Арсен Аваков написал заявление об отставке
17:49
Похудевшая Екатерина Скулкина отважилась показать фото в купальнике
17:28
Организованным группам детей запретили выезд из Воронежской области

Сейчас читают

УЕФА назвал символическую сборную Евро-2020
В Гидрометцентре дали прогноз на остаток лета в России
"Сумасшедший Иван": как российские подлодки удивляют мир
В черных очках и маске: Алентова с дочерью появились у гроба Меньшова
Простились: гроб с телом Владимира Меньшова вынесли из Дома кино под аплодисменты

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака