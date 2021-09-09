Рогозин осудил владельца «Бурана» за отказ отдавать корабль РФ

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что в плачевном состоянии второго летного экземпляра орбитального корабля «Буран» виноват гендиректор казахстанского частного АО «РКК Байконур» Даурен Муса. Заявление он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Вы несете персональную ответственность за состояние этих уникальных машин, но не предприняли ничего для их надлежащего хранения. Дальнейшее пребывание обоих Буранов и Энергии-М в этих корпусах грозит утерей матчасти», — обратился к оппоненту Рогозин.

Он отметил, что Мусе не стоит писать «гадости про российскую ракетно-космическую промышленность». Глава «Роскосмоса» считает, что бизнесмен не разбирается в данном вопросе.

«Вы прекрасно знаете, что мы без согласия казахстанских властей не можем даже планировать вывоз не принадлежащего нам имущества в Россию, зато вынуждены нести расходы на его охрану», — подчеркнул Рогозин.

Он выразил надежду на то, что «Бураны» обретут «более заботливого хозяина» или Муса согласится вложить деньги в дело их сохранения.

В начале сентября научно-производственное объединение «Молния», которе является разработчиком «Бурана», осмотрело челнок на Байконуре, чтобы вернуть в РФ. Даурен Муса тогда удивился планам российской стороны. Как писал 5-tv.ru ранее, он заявил, что не видит оснований для передачи корабля российской стороне.

О том, что «Буран» не обслуживается должным образом, стало известно еще весной. Тогда СМИ сообщали, что корабль периодически подвергается атакам вандалов, которые расписывают кабину граффити, а сам ангар, в котором он хранится, вот-вот рухнет. В ответ «Роскосмос» заявил, что госкорпорация готова забрать корабль и его макет в музей космонавтики.