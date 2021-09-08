Казахстанский владелец «Бурана» резко прокомментировал его возвращение в Россию

Казахстанский владелец «Бурана» прокомментировал заявления о возвращении космического корабля в Россию. Генеральный директор акционерного общества «РКК «Байконур» Даурен Муса заявил, что не видит оснований для передачи корабля российской стороне.

«Зная, что россияне достаточно щепетильны в соблюдении приличий, похоже, они готовят вывоз „уже оплаченного и купленного“ товара. Только вот у кого и за что они его купили и на чей счет поступил сей откуп? Они хотят забрать не в музей, а в лабораторию „Молнии“ для дальнейших работ по программе „Энергия-Буран“? Хотят забрать, но кто им отдаст?», — цитирует Даурена Мусу informburo.kz.

Также гендиректор «РКК «Байконур» добавил, что планирует оспаривать решение о возвращении корабля в международном суде.

О планах вернуть «Буран» научно-производственное объединение «Молния», разработавшее многоразовый космический корабль, заговорило еще весной.

Представители предприятия побывали на космодроме Байконур и провели осмотр орбитального корабля «Буран» и его технологического макета, а также ангара.

После этого компания-разработчик провела встречу с представителями «Роскосмоса», Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и неназванной транспортной компании, в ходе которой обсуждалась возможность перемещения «Бурана» и его макета из ангара без повреждения и серьезного демонтажа объектов.

О том, что «Буран» не обслуживается должным образом, стало известно еще весной. Тогда СМИ сообщали, что корабль периодически подвергается атакам вандалов, которые расписывают кабину граффити, а сам ангар, в котором он хранится, вот-вот рухнет. В ответ «Роскосмос» заявил, что госкорпорация готова забрать корабль и его макет в музей космонавтики.

Ранее 5-tv.ru показывал, в каком состоянии находится космический корабль «Буран».