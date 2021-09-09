Пропавшие в Красноярском крае школьницы нашлись живыми

Пропавшие школьницы из красноярского города Лесосибирска найдены живыми. Об этом сообщает ТВК «Красноярск» со ссылкой на местную полицию.

Сотрудники правоохранительных органов решили осмотреть возвышенность в лесу недалеко от поселка Колесниково. Там и нашли девочек. Вместе с местными жителями на квадроциклах их вывезли из труднодоступной местности. Сейчас жизни и здоровью школьниц ничего не угрожает. Как они попали в лес, предстоит выяснить стражам порядка.

Как писал 5-tv.ru ранее, две 13-летние школьницы пропали недалеко от города Лесосибирска. В ночь на 8 сентября девочки были у подруги в поселке Колесниково, утром они сели в такси, а затем связь с ними прервалась. Родители заявление о пропаже несовершеннолетних не подавали.