Две школьницы пропали под Красноярском после поездки с таксистом
| Игорь Рязов Происшествия Срочная новость 1 373
Девочек разыскивают в городе Лесосибирске. Их никто не видел с утра 8 сентября.
Фото: Depositphotos / carloscastilla
Две 13-летние школьницы пропали в городе Лесосибирске в Красноярском крае. Сейчас их разыскивают полицейские и волонтеры.
По данным Telegram-канала «Борус», в ночь на 8 сентября девочки были у подруги. С утра они сели в такси их никто не видел.
Обстоятельства происшествия уточняются.
ОБНОВЛЕНИЕ 7:55:
В МВД сообщили, что не получали заявлений об исчезновении несовершеннолетних. Тем не менее в ведомстве начали проверку. На поиски школьниц поднят весь личный состав отдела.
Читайте также
+13° 759 мм рт. ст.
94%
94%
73.44
0.25 86.91
0.02
0.25 86.91
0.02
Нашли ошибку?