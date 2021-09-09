Две школьницы пропали под Красноярском после поездки с таксистом

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Игорь Рязов
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Девочек разыскивают в городе Лесосибирске. Их никто не видел с утра 8 сентября.

Две школьницы пропали под Красноярском после поездки с таксистом

Фото: Depositphotos / carloscastilla

Две 13-летние школьницы пропали в городе Лесосибирске в Красноярском крае. Сейчас их разыскивают полицейские и волонтеры.

По данным Telegram-канала «Борус», в ночь на 8 сентября девочки были у подруги. С утра они сели в такси их никто не видел.

Обстоятельства происшествия уточняются.

ОБНОВЛЕНИЕ 7:55:

В МВД сообщили, что не получали заявлений об исчезновении несовершеннолетних. Тем не менее в ведомстве начали проверку. На поиски школьниц поднят весь личный состав отдела.

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