Путин приехал на церемонию прощания с погибшим главой МЧС РФ Зиничевым

Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с погибшим главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. Министр трагически погиб 8 сентября недалеко от Норильска во время межведомственных учений, спасая режиссера Александра Мельника.

Церемония проходит в национальном центре управления в кризисных ситуациях в Москве. Проводить министра в последний путь пришли также многие высокопоставленные лица. Среди них премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Евгения Зиничева похоронят в Петербурге 10 сентября. Накануне глава государства присвоил министру звание Героя России посмертно.