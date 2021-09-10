Путин приехал на церемонию прощания с погибшим главой МЧС РФ Зиничевым

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 706

Министр трагически погиб 8 сентября недалеко от Норильска во время межведомственных учений, спасая режиссера Александра Мельника. Евгения Зиничева похоронят в Петербурге 10 сентября.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

Тема:
Погиб глава МЧС Евгений Зиничев

Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с погибшим главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. Министр трагически погиб 8 сентября недалеко от Норильска во время межведомственных учений, спасая режиссера Александра Мельника.

Церемония проходит в национальном центре управления в кризисных ситуациях в Москве. Проводить министра в последний путь пришли также многие высокопоставленные лица. Среди них премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Евгения Зиничева похоронят в Петербурге 10 сентября. Накануне глава государства присвоил министру звание Героя России посмертно.

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