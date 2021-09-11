Церемония прощания с погибшим с главой МЧС режиссером Мельником проходит в Москве
Десятки людей собрались в субботу, 11 сентября, в храме Святителя Николы в Толмачах при Третьяковской галерее в Москве. Александр Мельник трагически погиб недалеко от Норильска 8 сентября.
Фото, видео: РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru
Церемония прощания с погибшим с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым режиссером Александром Мельником проходит в Москве в эти минуты. Десятки людей собрались в субботу, 11 сентября, в храме Святителя Николы в Толмачах при Третьяковской галерее. Они несут венки и цветы.
На кадрах, которые имеются в распоряжении 5-tv.ru видно, что у входа в храм стоят венки от министра обороны Сергея Шойгу и его первого заместителя Руслана Цаликова, от правительства ЯНАО, фонда Андрея Первозванного. Известно, что кинематографиста похоронят в поселке Афинеево Московской области, где он жил.
Глава МЧС России Евгений Зиничев и кинорежиссер Александр Мельник, которые трагически погибли днем 8 сентября в Норильске, долгие годы дружили.
Согласно официальной информации, Александр Мельник отправился в Норильск для выбора места съемок нового документального фильма, посвященного освоению Арктики и Северного морского пути. В это время там проходили межведомственные учения, проводимые по линии МЧС России. По предварительным данным, режиссер поскользнулся и сорвался в холодную воду. Евгений Зиничев, не раздумывая, бросился спасать его. В результате они оба погибли.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что погибшего главу МЧС России Зиничева похоронили на Северном кладбище в Петербурге. Утром 10 сентября в Москве состоялась церемония прощания.
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