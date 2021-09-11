🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Как и Близнецам, звезды рекомендуют вам обратить взор внутрь себя. Ваше тело уже некоторое время сигнализирует о душевных проблемах, Раки. Настало время понять причину этих сигналов. Не бойтесь обратиться за помощью к специалистам – например, к психологам. Вообще сегодня вам рекомендуется сосредоточиться на своем здоровье.

Разум, тело и душа связаны, Близнецы. Другими словами, одно неотделимо от другого. Медики могут вылечить ваше тело, но над духом вам придется работать самостоятельно. Проведите исследование метафизических аспектов боли, которую вы испытываете на физическом уровне. Внутреннее осознание поможет вам начать процесс подлинного исцеления.

Посвятите этот день занятиям, которые приносят вам радость и заставляют снова почувствовать себя ребенком. Например, займитесь макраме или попробуйте свои силы в гончарном деле. Желательно выбрать занятие, которое позволит предаваться приятным воспоминаниям, пока руки что-то делают. Если у вас есть маленькие дети, проведите день вместе с ними. Пусть в будущем он станет для них одним из самых приятных детских воспоминаний.

Вот он, Овны! Большой сдвиг, на который вы надеялись и о котором мечтали. Обратите внимание на возможности, которые открываются перед вами. Они ведут вас в правильном направлении. Да, ваши страхи и запреты будут говорить, что вы недостаточно готовы к большому шагу. Отбросьте их и воспользуйтесь возможностью!

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 сентября, растущая Луна в знаке Скорпион благоприятствует тем, кто готов к свершениям в деловой жизни. Только перемены в карьере не наступят от одной готовности — придется постараться. Кому-то будет достаточно продолжать работать в том же темпе, кому-то придется налаживать отношения с окружающими, а кому-то лучше всего будет срочно отдохнуть.

♌ Лев

В последнее время вы чувствуете, что стали хуже соображать и запоминать что-то новое, Львы. Вам необходимо как можно быстрее установить причины недомогания и без промедления устранить их. Первое, что вас должно сейчас беспокоить, - это здоровье. Если вас что-то беспокоит, запишитесь на консультацию к врачу. Если ничего не приходит на ум, то просто отдыхайте сегодня и попытайтесь получить позитивные эмоции.

Космический совет: сегодня все свое внимание уделите здоровью!

♍ Дева

Единственное, что вам нужно повторять себе в течение всего дня: «У меня всего достаточно». Вы достаточно красивы, достаточно умны, достаточно готовы к переменам и заслуживаете счастья. Избавьтесь от страха и сделайте шаг в новую жизнь. Также постарайтесь избавиться от чувства необходимости внешней проверки. Вам не нужно, чтобы кто-то говорил вам, что вы на правильном пути.

Космический совет: у вас всего достаточно – просто помните об этом в течение дня.

♎ Весы

Звезды указывают на что-то новое и красивое на романтическом фронте или на углубление существующей связи. Доверьтесь своей интуиции и двигайтесь вперед. Вы попали в нужное место! Одинокие Весы могут найти вторую половинку, а те, кто состоит в отношениях, получить предложение руки и сердца.

Космический совет: откройтесь чувствам.

♏ Скорпион

Усердно поработайте мускулами или мозгами, Скорпионы! Сегодня Вселенная на вашей стороне и поможет реализовать самые смелые надежды и мечты. Но это не значит, что вы должны успокаиваться после достижения своих целей. Сразу же беритесь за новую работу и трудитесь с тройной отдачей. Именно так вы сможете перейти на новый уровень качества жизни.

Космический совет: займитесь делами – все будет спориться!

♐ Стрелец

Вы чувствуете, что каждый раз, когда приближаетесь к месту назначения, оно все дальше и дальше удаляется от вас. Но не принимайте это за какую-то форму наказания, Стрельцы. Вселенная не удерживает вас от того, что принадлежит вам. Она просто готовит вас к чему-то большему. Так что доверьтесь процессу и продолжайте работать. Звезды подсказывают, что чудо не за горами.

Космический совет: не опускайте руки и продолжайте двигаться к цели. Чудо не за горами.

♑ Козерог Козероги, будьте восприимчивы к бизнес-идеям, которые возникают у вас в данный момент. Возможно, они помогут вам приблизиться к цели и увеличить свое материальное благосостояние. Вас ждут грандиозные перемены. Космический совет: приготовьтесь к финансовому обогащению.

♒ Водолей

Водолеи, иногда вам нужно просто прекратить обращать внимание на внешний мир, чтобы услышать внутренний голос. Поверьте, вы найдете ответы, которые ищете, заглянув внутрь себя. Будьте восприимчивы к творческим идеям, которые исходят от вашего сверхсознания. Они являются ключом к личному успеху.

Космический совет: прислушайтесь к внутреннему голосу.

♊ Рыбы

Вам не нужно быть тем, кем вы не хотите быть. Прочитайте первое предложение еще раз! Да, мир будет пытаться изменить вас каждый день и разными способами. Общество вручит вам свод правил и объяснит свои ожидания. Однако не бойтесь быть диким цветком в мире лилий и тюльпанов. Вселенная хочет, чтобы вы не боялись жить своей жизнью и оглашать свою правду.

Космический совет: вам не нужно быть тем, кем вы не хотите быть!

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на предстоящую неделю с 13 по 19 сентября для всех знаков зодиака.