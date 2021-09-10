Рунический гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября для всех знаков зодиака

Большинство из нас хочет знать, что нам готовит завтрашний день. Поэтому так популярны гороскопы. Правда, не всегда понятно, можно ли им доверять. В случае толкования рун крайне важно, чтобы их читал опытный мастер, способный понять их значения и сделать верные предсказания.

Рунический провидец Игорь Вечерский — один из таких немногих. У него за плечами огромный опыт составления прогнозов на будущее, он не раз предсказывал природные катаклизмы, события мирового уровня и изменения в жизни знаменитостей. Провидец специально для 5-tv.ru составил свой рунический гороскоп для всех знаков зодиака с 13 по 19 сентября 2021.

Овен

Турисаз, лагуз и перевернутая альгиз говорят, что этот промежуток времени связан с определенной долей риска. В то же время ваша интуиция может подсказать нужное и правильное решение. Поэтому на грядущей неделе вы в первую очередь должны думать о безопасности. При этом не упустите новые возможности, которые будут появляться перед вами.

Телец

Вуньо, альгиз и перевернутая беркана дают вам возможность для постепенного развития себя. Однако на вашем пути могут встретиться и подводные камни, связанные с некоторыми обстоятельствами, которые должны прийти к своему логическому завершению в более поздние периоды.

Близнецы

Иса, перто и турисаз подарят людям, рожденным под знаком Близнецов, шанс для преодоления ранее сложившихся обстоятельств и трудностей. Руны сулят вам возможность принести нечто новое в свою жизнь и использовать весь свой потенциал.

Рак

Феху, гебо, йера открывают для вас хорошие возможности в сферах, связанных с работой, бизнесом, заработками. Также в этот период времени вы сможете привлечь в свою жизнь новых партнеров и использовать общий труд максимально эффективно.

Лев

Вуньо, перевернутая перто и йера советуют вам обратить внимание на сферу своей занятости, потому что здесь не исключена реализация факторов, которые должны быть осуществлены. В первую очередь это может быть связано с желанием обеспечить личный комфорт. Отложите мысли об этом на более поздние периоды.

Дева

Эйваз, феху и перевернутая турисаз говорят о том, что ваша финансовая составляющая в этот промежуток времени может претерпеть серьезные изменения. Вы можете преодолеть материальные трудности, достичь необходимого потенциала и изменить ситуацию. Однако существующие обстоятельства могут привести к сложным моментам в вашей жизни, которые вы, впрочем, сможете преодолеть. Тем не менее нужно быть к ним готовым.

Весы

Хагалаз, райдо и альгиз не рекомендуют вам осуществлять какие-то новые проекты. С другой стороны, они позволяют вам эффективно использовать существующие обстоятельства для того, чтобы освободить место в своей жизни для прихода новых сил, средств, возможностей, людей.

Скорпион

Гебо, иса и эйваз дают вам хорошую возможность для налаживания коммуникаций. Однако в этом заключается и определенный риск, потому что вы можете накалить отношения со своими партнерами. Поэтому вам нужно аккуратно следовать существующим обстоятельствам, привносить новое и преодолевать застоявшиеся процессы.

Стрелец

Гебо, перевернутая тейваз и ейра дают хорошие возможности для эффективных действий. В то же время эти руны не рекомендуют планировать важные дела на грядущей неделе.

Козерог

Хагалаз, беркана и эйваз открывают для вас отличные возможности, чтобы изменить свою жизнь. Вы сможете привнести новые обстоятельства, которые способны улучшить ваше состояние и мир вокруг вас. Тем не менее существует риск конфликтов и недопонимания.

Водолей

Иса, перевернутая ансуз и дагаз советуют вам обратить внимание на сферу общения. Поскольку то, что вы скажете кому-то или то, что услышите в свой адрес, может завершить целый ряд процессов в вашей жизни.

Рыбы

Соулу, перто и тейваз подарят энергию для реализации в самых разных сферах жизни. У вас получится по-настоящему перевоплотиться и проявить свою творческую натуру. В то же время вы сможете узнать новую информацию, которая внесет в вашу жизнь хаос. Поэтому рекомендуется заранее все просчитывать.

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