Меган Маркл оказалась огорчена решением принца Чарльза лишить титула ее сына

Жена британского принца Гарри Меган Маркл раскритиковала планы старшего наследника королевы Елизаветы II принца Чарльза реформировать монархию, когда он возглавит престол, сообщает The News International со ссылкой на королевского эксперта Анджелу Левин.

Согласно предложению Чарльза, многие члены королевской семьи будут лишены своих титулов и привилегий. То же самое касается финансового обеспечения. Так, реформы коснутся и принца Гарри с супругой Меган Маркл. По данным издания, герцогиня Сассекская приняла задумку Чарльза на свой счет. Теперь она опасается, что без титула останется и ее первенец Арчи. Сам Чарльз объясняет свои намерения, как попытку сократить расходы налогоплательщиков на содержание монаршей семьи.

Как писал 5-tv.ru, принц Гарри и Меган Маркл захотели познакомить Елизавету II с правнучкой, несмотря на размолвку с королевской семьей.