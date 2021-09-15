Несчастный 13-й: техноблогер Wylsacom раскритиковал новый iPhone

Компания Apple продемонстрировала iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max на сентябрьской презентации. Новые смартфоны техноблогер Валентин Петухов, известный в сети под именем Wylsacom, подверг критике, разобрав плюсы и минусы на своем канале в YouTube.

Эксперт «прошелся» по каждой из моделей, отметив сильные и слабые стороны яблочных гаджетов.

iPhone 13:

«Дизайн один в один, камеры находятся по диагонали, „челка“ стала на 20% уже, но она все еще гигантская и стала более китайской», — проанализировал Wylsacom.

Блогера смутила невыразительная цветовая палитра, в которой оказались «другой синий и странный розовый». Относительно FaceID разработчики ничего нового не сказали, считает обозреватель. По его мнению, смартфоны внешне очень похожи на предшествующие модели, поэтому блогер ставит знак равенства между 12-м и 13-м.

Процессор A15 Bionic с шестью ядрами, из которых под графику выделены целых четыре. Разработчики хвалятся, что это обеспечивает на 50% большую быстроту, чем у конкурентов. Техноблогер недоумевает, для чего может понадобиться такая производительность. Одно из предположений — это нужно для функционирования Cinematic mode, позволяющего фокусироваться между разными объектами, как это происходит в кино: новый iPhone «детектит» объекты переднего и заднего фона, плавно переводя фокус. Однако подобного эффекта, уверен Петухов, можно достигнуть и приложением из AppStore.

За счет обновления камер iPhone 13 теперь будет снимать как флагман-предшественник — iPhone 12 Pro Max. Обновленный экран стал более ярким. В остальном, считает эксперт, ничего интересного в плане изменений нет, а многие вещи просто притянуты за уши.

iPhone 13 Pro:

Это «булочка», но по сути, это iPhone 12, правда, чуть доработанный. Из достоинств техноблогер отметил замечательный голубой цвет и добавленный терабайт памяти, который не отменяет, а встает четвертым в ряд после 128, 256 и 512 Гб. Теперь минимальная память — 128 Гб, причем в обеих новинках.

«Телевик трехкратный, ультракамера, позволяет снимать макро, еще более светлая основная камера», — основные преимущества, выделенные обозревателем.

Из плюсов отмечены технология ProMotion и повышенная «герцовка»: флагманские версии iPhone оснащены OLED-дисплеями с частотой обновления картинки 120 Гц. То, что новые iPhone получили увеличенные аккумуляторы, за счет которых прибавится автономность в 1,5-2 часа, блогер считает весомым плюсом.

«Во всем остальном — ничего особенного, „слабенько“ для тех, кто ожидал события целый год», — подытожил эксперт.

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