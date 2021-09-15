Богданова о возможных домогательствах Табакова к Прокловой: «Я не удивилась»

Народная артистка России Ольга Богданова прокомментировала интимные откровения Елены Прокловой о домогательствах. Говоря о проблеме, актриса косвенно намекала, что нездоровый интерес к ней в юности проявлял режиссер Олег Табаков. Для коллеги звезды это не стало большим открытием.

«Я как-то не удивилась. Другой вопрос, что это не нужно делать и говорить, когда человека уже нет в живых. Он не может ответить», — поделилась мнением Богданова в интервью Борису Корчевникову.

Ольга Михайловна заметила, что у нее самой не раз возникали «трения» с Табаковым. В свое время из-за него она чуть не лишилась карьеры. Богдановой пришлось уйти из театра «Современник» после конфликта с гениальным режиссером. Последней точкой стал их разговор тет-а-тет.

«Олег Павлович был очень холоден и жесток по отношению ко мне», — заключила звезда, но детали беседы предпочла не раскрывать.

ТАСС / Бобылев Сергей

«Дни.ру» напоминает, что о домогательствах известного режиссера Елена Проклова рассказала спустя 50 лет после инцидента. Она заметила, что мучения продолжались несколько лет. Избавиться от навязчивого поклонника ей удалось, только выйдя замуж. Актриса призналась, что раскрыла интимные подробности своей жизни с единственной целью: уберечь молодых девушек от непоправимых ошибок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елену Проклову за откровения отчитала светский обозреватель Лена Миро.