С памятником на могиле Рязанова произошли необъяснимые вещи

Странные вещи происходят на могиле великого режиссера Эльдара Рязанова. Его монолитный бронзовый памятник превратился в розовый камень. Как это произошло, не знают ни родственники умершего, ни эксперты-скульпторы.

Гений скончался 30 ноября 2015 года. Его похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы. Могила довольна скромная для личности такого масштаба: над землей возвышается лишь монумент с бюстом. Художник изобразил Рязанова миловидным, опирающимся на руку и наблюдающим за всем происходящим вокруг.

Изначально скульптура была темной, но затем вдруг «ожила» и превратилась нечто вроде темно-розового кварца. Комментируя изменения, автор «Ржевского мемориала Советскому Солдату» Андрей Коробцов признался, что впервые сталкивается с разительным «приображением» бронзы.

«Невооруженным глазом видно изменение цвета. Бронза сама по себе золотистого цвета. Она в таком виде не существует. При воздействии атмосферы она меняет цвет, но приобретает другие оттенки: чаще всего зеленый цвет. Чтобы все было красиво после того, как памятник отливают, его покрывают кислотой. Вариантов масса, кислот много. Но чтобы цвет стал розовым, честно, впервые с этим сталкиваюсь», — заявил эксперт в интервью для сайта KP.RU.

РИА Новости / Евгений Биятов; Instagram @grachevav

Скульптор считает, что повлиять на изменение цвета могла только некачественная кислота. Ну или просто кто-то решил помыть памятник чистящими средствами. Хотя даже в таком случае фигура стала бы зеленой или белесой, но не розовой, утверждал Коробцов.

По мнению творца, исправить ситуацию, не прибегая к радикальным мерам, вряд ли получится.

«Нужно узнать, какой кислотой покрывали памятник изначально и обработать его еще раз. Но перед этим провести некие процедуры: снять воск либо лак. То есть убрать мертвый консервант, а после обработки кислотой, покрыть им заново. Такое возможно и на месте провернуть. Сама же работа мне очень нравится», — заключил специалист.

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