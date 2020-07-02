Тайна мраморной голубки: фанаты покойной Марины Голуб сообщают о мистике на ее могиле
Поклонники звезды признались, что не раз становились свидетелями необычных событий возле места захоронения актрисы.
Фото: ТАСС / Кирилл Кухмарь
Фанаты покойной актрисы Марины Голуб сообщают о невообразимых, мистических событиях, которые регулярно происходят на ее могиле, передает «Дни.ру».
По словам работников Троекуровского кладбища, где была захоронена звезда после страшного ДТП, а также ее поклонников, странности касаются фигурки голубя, установленной на могильной плите актрисы.
Отмечается, что небольшая мраморная статуя «то исчезает, то вновь появляется на надгробии», а также постоянно меняет обличие: «поворачивает» голову в разные стороны и время от времени раскрывает хвост веером или собирает обратно.
Как сообщает СМИ, верить в банальное воровство родственники и фанаты покойной Марины Голуб отказываются, считая это мистическим знаком.
Заслуженная артистка РФ Марина Голуб трагически погибла 9 октября 2012 года. По дороге домой со спектакля с роковым названием «Смертельный двигатель» машина звезда попала в страшное ДТП. В результате серьезного столкновения с иномаркой, сидящая на заднем сидении актриса скончалась на месте, равно как и ее водитель. Виновник аварии попытался скрыться с места происшествия, однако правоохранителям удалось его задержать. По приговору суда он был заключен под стражу на шесть лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники покойной блогерши Насти Тропи рассказали о мистических знаках, предрекавших скорую гибель девушки.
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