Скончался муж Ирины Хакамады Владимир Сиротинский. На момент смерти мужчине было 65 лет. О трагедии в семье политик сама сообщила в разделе сторис на своей странице в Instagram.

«Последний сэт мужа. Он ушел..» — со скорбью констатировала Хакамада.

Instagram @irina_hakamada

При этом причину смерти супруга, а также дату и место прощания она не уточнила.

Владимир Сиротинский — финансовый советкин, бизнесмен. Брак с Ириной Хакамадой стал для него третьим по счету. Вместе с политиком он воспитывал общую дочь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Хакамада четыре раза была замужем и родила двоих детей от разных мужей. Второй ребенок политика, Маша, появилась на свет с синдромом Дауна. Мать узнала об особенности ребенка, находясь еще на пятом месяце беременности, но не стала рассказывать об этом общественности.