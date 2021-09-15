О трагедии в семье политик сама сообщила в Instagram.

Скончался муж Ирины Хакамады

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Скончался муж Ирины Хакамады Владимир Сиротинский. На момент смерти мужчине было 65 лет. О трагедии в семье политик сама сообщила в разделе сторис на своей странице в Instagram.

«Последний сэт мужа. Он ушел..» — со скорбью констатировала Хакамада.

Instagram @irina_hakamada

При этом причину смерти супруга, а также дату и место прощания она не уточнила.

Владимир Сиротинский — финансовый советкин, бизнесмен. Брак с Ириной Хакамадой стал для него третьим по счету. Вместе с политиком он воспитывал общую дочь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Хакамада четыре раза была замужем и родила двоих детей от разных мужей. Второй ребенок политика, Маша, появилась на свет с синдромом Дауна. Мать узнала об особенности ребенка, находясь еще на пятом месяце беременности, но не стала рассказывать об этом общественности.

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