Тело пропавшей девочки нашли в яме в подвале дома в Орловской области

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 1 037

Предварительно, малышку убили и закопали.

Тело пропавшей девочки нашли в яме в подвале дома в Орловской области

Фото: Depositphotos / H.-D. Falkenstein

Тело пропавшей девятилетней девочки нашли в подвале ее же дома в селе Казарь Орловской области. Труп малышки был закопан яму глубиной около двух метров. Предположительно, ребенка убили и закопали. В рамках расследования происшествия уже задержан сосед школьницы, сообщил источник 5-tv.ru.

Ещt 18 июня девочка ушла из дома после ссоры с родителями и не вернулась. Почти три месяца ее искали. Следствие подозревает в убийстве школьницы жильца того же двухэтажного дома.  Подробности уточняются. Расследование продолжается. 

 

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