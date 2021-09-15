Тело пропавшей девочки нашли в яме в подвале дома в Орловской области
| Карина Бернтгольц Криминал Срочная новость 1 037
Предварительно, малышку убили и закопали.
Фото: Depositphotos / H.-D. Falkenstein
Тело пропавшей девятилетней девочки нашли в подвале ее же дома в селе Казарь Орловской области. Труп малышки был закопан яму глубиной около двух метров. Предположительно, ребенка убили и закопали. В рамках расследования происшествия уже задержан сосед школьницы, сообщил источник 5-tv.ru.
Ещt 18 июня девочка ушла из дома после ссоры с родителями и не вернулась. Почти три месяца ее искали. Следствие подозревает в убийстве школьницы жильца того же двухэтажного дома. Подробности уточняются. Расследование продолжается.
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