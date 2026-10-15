Собянин: Оплатой по биометрии в транспорте Москвы воспользовались 240 млн раз

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 25 0

В системе зарегистрировались свыше миллиона человек, и эта цифра постоянно растет. В таком масштабе подобный сервис до сих пор не реализован ни в одном городе мира.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сервис оплаты проезда по биометрии работает в московском транспорте уже пять лет. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

«С таким удобством и в таком масштабе подобный сервис до сих пор не реализован ни в одном городе мира. За это время пассажиры воспользовались им больше 240 миллионов раз, а в системе зарегистрировалось свыше миллиона человек, и эта цифра постоянно растет», — написал мэр Москвы.

Инновационный платежный сервис доступен на всех турникетах станций метро и Московского центрального кольца, в аэроэкспрессе, на речных регулярных маршрутах, а также первом, втором и четвертом Московских центральных диаметрах. До конца года он заработает и на третьем Московском центральном диаметре.

Платежное решение разрабатывают и тестируют сотрудники ИТ-компании Правительства Москвы «МТТЕХ». Безопасность работы биометрической системы обеспечена банковским уровнем защиты, все данные пользователей надежно зашифрованы.

Сервис — отечественная разработка, все серверы находятся на территории России. Подключиться к системе можно в приложении «Метро Москвы».

Москва — мировой лидер по количеству способов оплаты в городском транспорте. Пассажирам доступно множество платежных инструментов, в том числе такие привычные, как карта «Тройка», карта москвича или банковская карта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
83.95
0.08 93.92
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:08
Два дошкольника пропали в Санкт-Петербурге
15:55
Мужчина дважды победил рак и погиб на американских горках
15:53
Памятник народному артисту СССР Марису Лиепе открыли в Москве
15:51
Без гроба и священника: мужчина оплатил свои похороны 20 лет назад и остался ни с чем
15:45
«Не может идти речи»: усложнять ЕГЭ в России не будут
15:44
Сухое молоко — признак фальшивки? Как отличить поддельную сметану от настоящей

Сейчас читают

Саентологи* прикрывались благотворительным фондом для работы в России
Тела в расщелине и странные следы: что скрывает исчезновение семьи Усольцевых
Брюки с ядом: токсичные вещества нашли в школьной одежде для мальчиков
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео