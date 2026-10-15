Собянин: Оплатой по биометрии в транспорте Москвы воспользовались 240 млн раз

Сервис оплаты проезда по биометрии работает в московском транспорте уже пять лет. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

«С таким удобством и в таком масштабе подобный сервис до сих пор не реализован ни в одном городе мира. За это время пассажиры воспользовались им больше 240 миллионов раз, а в системе зарегистрировалось свыше миллиона человек, и эта цифра постоянно растет», — написал мэр Москвы.

Инновационный платежный сервис доступен на всех турникетах станций метро и Московского центрального кольца, в аэроэкспрессе, на речных регулярных маршрутах, а также первом, втором и четвертом Московских центральных диаметрах. До конца года он заработает и на третьем Московском центральном диаметре.

Платежное решение разрабатывают и тестируют сотрудники ИТ-компании Правительства Москвы «МТТЕХ». Безопасность работы биометрической системы обеспечена банковским уровнем защиты, все данные пользователей надежно зашифрованы.

Сервис — отечественная разработка, все серверы находятся на территории России. Подключиться к системе можно в приложении «Метро Москвы».

Москва — мировой лидер по количеству способов оплаты в городском транспорте. Пассажирам доступно множество платежных инструментов, в том числе такие привычные, как карта «Тройка», карта москвича или банковская карта.

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