Летучие мыши со смертельным вирусом атаковали Австралию

В Австралии число нападения летучих мышей выросло в четыре раза

В австралийском штате Новый Южный Уэльс зафиксировали 43 случая нападения летучих мышей, которые могут переносить смертельно опасный вирус. Об этом сообщает People со ссылкой на министерство здравоохранения.

По данным ведомства, число таких случаев увеличилось в четыре раза выше по сравнению с прошлым годом. На фоне роста показателя жителей призвали соблюдать осторожность и избегать контактов с рукокрылыми.

Австралийский центр по контролю и профилактике заболеваний предупреждает, что животные могут переносить австралийский лиссавирус летучих мышей (ABLV), тесно связанный с вирусом бешенства. Заражение возможно через укус, царапину или попадание слюны инфицированной летучей мыши на поврежденную кожу или слизистые оболочки.

По данным центра, симптомы инфекци на ранней стадии схожи с гриппом: у человека наблюдается усталость, лихорадка, головная боль, потеря аппетита. Однако заболевание способно быстро прогрессировать, вызывая паралич, спутанность сознания и судороги. Летальным исходом заканчиваются почти 100% случаев, так как эффективного лечения на этой стадии не существует.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве увеличилась численность летучих мышей.

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