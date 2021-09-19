Соседов поддержал осудившую интеллигенцию Васильеву: «Идеалы проституированы»

В России не осталось идеалов, на которые могло бы ориентироваться общество, а творческая интеллигенция превратилась в кружок самодеятельности, в котором ориентируются на деньги, пошлость, вседозволенность. Поэтому принявшая монастырский постриг актриса Екатерина Васильева права в своих суждениях о человеческом грехе и тлетворном влиянии так называемых интеллигентов на молодежь. Такое мнение выразил журналист и музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с 5-tv.ru.

Как известно, Васильева окончательно оставила мирскую жизнь и взяла новое имя в августе этого года. Недавно в сети было опубликовано интервью артистки ее сыну — протоиерею Дмитрию Рощину. Рассуждали о многом, в том числе и о решении артистки стать инокиней, которая сделала одно резкое заявление.

«Интеллигенцию в шахты… Сколько зла принесла интеллигенция, неверующая, гордая. Талантливая, но опасная. Сколько народа совратила. Интеллигенция для меня словно растлители людей и молодежи. Это очень сложная тема. Есть бог и интеллигенция. Бог говорит, что так делать, а интеллигенция считает, что надо делать вот так. Это сродни сатанинскому началу», — сказала она.

Сергей Соседов отметил, что прекрасно понимает негодование Васильевой. Может, не в таком радикальном ключе, но критик согласен с озвученным мнением, так как сегодня иным контекстом обладает и само слово «интеллигенция».

«Общество действительно разлагается, мы это видим, и дело не только в интеллигенции, уже интеллигенции как таковой и нет. Это была прослойка межу рабочими и крестьянством, когда были классы при социализме. Это были инженеры, прежде всего, научно-техническая элита, ну и конечно ученые, литераторы, писатели, художественная интеллигенция — режиссеры, актеры, музыканты, но высокого пошиба. Не похабель, что сейчас, а высокого пошиба, а не плохая дурная самодеятельность», — заявил Соседов.

По мнению журналиста, общество не может благополучно существовать и развиваться без идеалов, на которые каждый отдельный его член может ориентироваться. Сегодня, уверен он, не на чем воспитывать детей — им предлагают искусство дурного вкуса, социальные сети с примитивным контентом, прогнивший театр без таланта. Великие мастера кинематографа и других областей, законодатели жанров — они ушли, но достойной смены им не нашлось.

«Ценности девальвированы, идеалы проституированы. Они были, конечно, в советское время, но их проституировали. А в театре что творится? Это разве театр? Это так все смешно! Поэтому Катя Васильева давно и ушла, она давно почувствовала, что будет этот слом… Ну и она потом сама вела очень бурную жизнь, она, можно сказать, пришла к религии от противного. Но у каждого свой путь к богу, у нее — вот такой. Но она права в том, что говорит», — заключил Соседов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как актер Никита Джигурда оценил слова Екатерины Васильевой о растлевающей молодежь интеллигенции.