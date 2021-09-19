«Единая Россия» уверенно лидирует на выборах в Госдуму РФ по данным Exit-poll

«Единая Россия» уверенно лидирует с 45,2% голосов на выборах в Госдуму РФ по данным Exit-poll, проведенного ИНСОМАР на 1455 избирательных участках в 825 населенных пунктах. Для обеспечения репрезентативности данных все было выбрано в соответствии с административно-территориальным делением регионов и распределением численности зарегистрированных избирателей.

На втором месте КПРФ — 21,0%, третьими традиционно идет ЛДПР — 8,7%, далее «Справедливая Россия — За правду» — 7,9%. На пятом месте молодая партия «Новые люди» с 4,7%, что предварительно говорит о том, что в нижнюю палату парламента возможно пройдут только четыре партии, так как проходными являются 5%.

Следующие партии расположились следующим образом:

Партия пенсионеров — 3,6%; Коммунисты России — 1,9%; Яблоко — 1,6; Зеленые — 0,9%; Родина — 0,8%; Партия Роста — 0,6%; РПСС — 0,6; Зеленая альтернатива — 0,3%; Гражданская платформа — 0,3%; испорченные бюллетени — 1,9%.

На выходе с участков в течение трех дней с 17 по 19 сентября с восьми утра до восьми вечера уже отдавшим свой голос гражданам России задавался один вопрос: «За какую партию на выборах в Государственную Думу вы проголосовали?». Для оперативности обработки информации, данные записывались в планшет и в режиме реального времени обрабатывались. Шаг опроса составил от 1 до 3 человек, в зависимости от численности избирателей на участке. Всего в опросе приняли участие 438218 человек.

5-tv.ru

Как сообщал 5-tv.ru, в семи регионах голосовать можно было онлайн при помощи Дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Эксперты признали этот опыт успешным. В частности, жители Москвы поставили рекорд по явке в рамках ДЭГ — более 93%.

К слову, проголосовавшие при помощи ДЭГ москвичи стали участниками розыгрыша призов — акция #ВыбираемВместе. Первые десять победителей получили по однокомнатной квартире. Следующий раунд лотереи пройдет сегодня, участники смогут выиграть один из пятидесяти автомобилей и призовые баллы, которые можно будет потратить на покупки в магазинах-партнерах. Выборы в Государственную и местные думы РФ, а также глав девяти регионов проходят в России с 17 по 19 сентября.

Только что закрылись избирательные участки европейской части страны. Последними голоса избирателей перестанут принимать в Калининградской области. В нижнюю палату парламента восьмого созыва кандидатов выдвинули пять политических партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — патриоты — За правду» и Партия пенсионеров. Иностранные эксперты и политики дали свой комментарий относительно хода выборов в Государственную Думу восьмого созыва в России. Так, депутат ландтага (собрания представителей) немецкого Гамбурга Ольга Петерзен, посетившая несколько участков в течение трех дней голосования, считает российские выборы прозрачными, а их проведение — чистым.