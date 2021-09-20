Погружайтесь неспешно! Совет дня на понедельник, 20 сентября, по системе Бацзы

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» сегодня, 20 сентября?

Этот понедельник — для неспешного погружения в дела. Энергии дня: столкновение двух упрямых знаков Земли — Быка и Козы. По ощущениям — как будто две тектонические плиты давят друг на друга. Если захотите помешать этим энергиям и попадете между плит — можете быть раздавлены (фигурально, конечно).

Не стоит на понедельник намечать наполеоновских планов, особенно кого-нибудь победить или убедить. Не стоит спорить, доказывать или ссориться. Только вымотаетесь.

Хорошо в такой день планировать далекое будущее, пить чай, болтать с коллегами, расчищать завалы на столе и в рабочей почте.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.