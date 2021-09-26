Слава сняла свою пятую точку на видео в ответ на оскорбление Собчак

Певица Слава (Анастасия Сланевская) продолжила заочный обмен колкостями с телеведущей Ксенией Собчак по поводу сексуальности. Причем на этот раз она решила визуально продемонстрировать, кто на самом деле сексуальный. На своей странице в Instagram Слава опубликовала ролик, в котором предстает в купальнике и хвастается на камеру своими ягодицами.

«Чисто повезло! Спасибо маме и папе, и матери природе! Все по-честному, никакой пластики, все богатство свое! Мамулечка еще эге-гей», — подписала ролик звезда.

Также 41-летняя Слава выразила уверенность, что еще вполне может побороться за первое место в рейтинге самых сексуальных певиц российской эстрады.

«Я красотка… Ксюша, привет», — напрямую обращается к Собчак певица.

Instagram @nastya_slava

Поклонники горячо поддержали свою любимицу.

«Даже бороться смысла нет. Шикарна!»;

«Какое тело! И выглядите моложе своих лет»;

«С вами и не поспоришь!» — откликаются подписчики.

Перепалка между знаменитостями на тему «кто здесь самый сексуальный» началась с того, что Слава в одном из интервью назвала Собчак и рэпера Тимати (Тимура Юнусова) двумя главными антисекс-персонами российского шоу-бизнеса.

Телеведущей слова певицы показались обидными, и она едко ответила Славе в своем Telegram.

«На месте Славы я бы вообще тему сексуальности старательно обходила, но, как говорится, кому арбуз, кому свиной хрящик. И вообще, считаю, я, Тиман, ну и еще Том Харди с годами только хорошеем», — написала Собчак.

Теперь слово в споре о сексуальности опять за телеведущей. Пользователи сети с нетерпением ждут, что Собчак выложит в ответ на весомые аргументы Славы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Слава осудила Айзу Долматову за якобы случайный слив интим-фото в интернет. Певица заявила, что сама никогда не использовала откровенный контент, чтобы привлечь к себе внимание. Она уверена, что талантливый человек должен заявлять о себе иными способами.