Стало известно, куда пропал Валерий Леонтьев: «Произошел процесс одичания»

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Егор Измалкин
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Исполнитель хита «Дельтаплан» раскрыл секрет, своего исчезновения.

Стало известно, куда пропал Валерий Леонтьев: «Произошел процесс одичания»

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Стало известно, почему Валерий Леонтьев долгое время не появлялся на публике. Виной этому стала пандемия, признался артист в шоу Ивана Урганта на Первом канале.

Исполнитель заявил, что чувствует себя сейчас хорошо и на здоровье не жалуется. Из дома же он не выходил, так как строго соблюдал режим самоизоляции и «семь месяцев валялся на диване».

«Произошел процесс одичания. Меня позвали в гости, а я боялся туда идти. Не знал, что нужно сказать, как поддерживать разговор. Я позвонил и заявил: „Можно я 20 минут посижу, а потом прилягу?“» — пояснил артист.

По его словам, «валяние» — самый благоприятный режим.

Известно, что за последний год Леонтьев перенес две сложные медицинские процедуры. Зимой ему прооперировали ноги — больные колени мучили артистка уже почти 20 лет, а в марте ему исправляли разрез глаз из неудавшейся ранее пластики. Как писал 5-tv.ru ранее, Леонтьев даже пропустил церемонию вручения премии МУЗ-ТВ.

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