Как рассчитать свой лунный знак зодиака

Астрологи утверждают: на человека могут влиять сразу несколько знаков зодиака. Люди и сами порой замечают, что их характер отличается от особенностей данного знака зодиака. Например, рожденный ноябре Скорпион не имеет той яркости характера и пылкости нравов, которые предписывают ему специалисты. Он более меланхоличный и мечтательный.

Все свою знаки можно выяснить, воспользовавшись натальной картой — гороскопом составленным персонально для конкретного человека. Но прежде необходимо выяснить свой лунный знак.

По замечанию специалистов, есть основательная причина, по которой необходимо выяснять свой лунный знак. Так вы лучше поймете самого себя. Бывает, что наиболее сильный по влиянию лунный знак подавляет более слабый — солнечный. Поэтому встречаются случаи, когда человек, имея основной знак водный — Рыбы, совсем не эмоциональный и робкий, а амбициозный и импульсивный, как огненный Овен.

Как это сделать? Очень просто. Всего лишь нужно понять, в каком созвездии была Луна в начале месяца вашего рождения. Воспользуемся интернетом и лунным календарем.

Давайте разберем на примере. Дата вашего рождения — 4 октября 1967 года. Откроем лунный календарь и выясним, что в этот год и в этот месяц Луна расположилась в знаке Девы. По словам астрологов, Луна движется против часовой стрелки от одного знака к другому, следуя определенному графику. Последующие несколько дней она «перетекает» в следующий знак зодиака.

Теперь выясним, в каком знаке Луна пребывала в четвертый день октября. Отсчитаем от нашего знака зодиака — Девы — число созвездий по табличке, которая приведена ниже.

1, 2, 3 число месяца — знак зодиака не меняется;

4, 5 число месяца — отсчитываем один знак;

6, 7 число месяца — отсчитываем два знака;

8, 9, 10 число месяца — плюс три знака от начального;

11, 12 число месяца — отсчитываем четыре знака;

13, 14 число месяца — плюс пять знаков;

15, 16, 17 число месяца рождения — отсчитываем шесть знаков;

18, 19 число — плюс семь знаков от начального;

20, 21 число месяца рождения — восемь знаков;

22, 23, 24 — плюс девять знаков;

25 число — отсчитываем десять знаков;

26, 27 число месяца — плюс одиннадцать знаков;

28, 29 число — ничего не отсчитываем — в эти дни рождения Луна находилась в этом же знаке;

30, 31 число — отсчитываем один знак.

Итак, нам необходимо отсчитать следующий в ряду знак зодиака. После Девы в календаре следуют Весы, значит человек, рожденный 4 октября 1967 года будет подвержен еще и влиянию этого знака.