Россия вернула 270 военных из украинского плена

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Лалита Балачандран
Лалита Балачандран Срочная новость 109 0

Взамен переданы 270 пленных боевиков ВСУ.

Обмен пленными 23 октября 2026 — видео

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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Россия вернула 270 военнослужащих из украинского плена. Взамен переданы 270 пленных боевиков ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские военные сейчас находятся на территории Белоруссии. Работу с ними проводит уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Как только военнослужащим окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, их отправят в Россию. Там они будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский военнопленный Виктор Волощенюк заявил: мирные жители Украины устали от боевых действий, обстрелов и решений киевской власти и хотят мира с Россией. По его словам, простые люди не хотели войны и не понимают, из-за чего все началось, а Зеленскому следует сесть за стол переговоров.

Пленный также отметил, что жители Украины не поддерживали протесты на площади Независимости в Киеве в 2014 году. По его словам, участники тех событий действовали не из-за политических взглядов, а были «просто куплены». Итогом волнений стали война и вымирание мужчин в городах.

Волощенюк рассказал и о том, что украинское командование бросило его тяжелораненым, приказав оставаться на месте и продолжать наблюдение без укрытия: с разорванной ногой он лежал в луже, просил помощи, но получал лишь отговорки, и его оставили умирать, при этом он должен был передавать данные об обстановке.

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Россия вернула 270 военных из украинского плена

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