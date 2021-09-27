Последний ретроградный Меркурий: названы даты рождения тех, кому надо быть начеку

Ставшее нарицательным понятие ретроградного Меркурия (иллюзии движения планеты в обратном направлении — Прим.ред.) на самом деле несет определенный посыл для людей, уверены специалисты по звездам и игнорировать его — только себе вредить. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru астролог Алена Никольская рассказала, что ждет людей в период последнего в этом году ретроградного Меркурия — с 27 сентября по 18 октября — и назвала даты рождения людей, кому стоит быть предельно осторожными.

Никольская рассказала, что Меркурий бывает ретроградным три раза в году, и каждый раз это астрономическое явление длится по три недели. Наступивший 27 сентября и заканчивающийся 18 октября период ретро-Меркурия является третьим и заключительным в 2021 году.

Астролог перечислила явные плюсы и минусы загадочного космического явления, когда Меркурий «пятится назад».

Минусы: любые вопросы, связанные с договоренностями, документами, подписанием договоров купли-продажи, а также любые формы общения и многое, что связано с нашими переживаниями и нервной системой, вдруг начинают идти не так, как мы планировали.

Плюсы: мы случайно начинаем находить те вещи, которые мы отчаялись увидеть вновь; также мы можем встретить тех людей, с которыми давно потеряли связь. У нас появляется шанс второй раз войти в одну и ту же воду, причем обновленными, хотя это считается невозможным.

«Ретроградный Меркурий позволяет сделать так, как будто мы выходим и заходим обратно в ту же самую дверь, но уже с другим настроением и с другими мыслями», — пояснила астролог Алена Никольская.

Специалист предлагает представить, как бы выглядел один день жизни в период ретроградного Меркурия.

Например, вы собираетесь на встречу, но вдруг что-то идет незапланированным образом: вы попали в пробку либо вспомнили, что для данной важной встречи не взяли очень важные документы. И вы… возвращаетесь домой, оставляя идею добраться до нужного места.

А дома тоже все пошло шиворот-навыворот: ранняя договоренность о встрече близкими отменилась, и освободившееся время вы посвятили разбору и избавлению от хлама, но попутно обнаружили старые вещи, которые вы считали безнадежно утерянными. Далее решили созвонится с друзьями, с которыми давно не виделись и договорились о встрече.

«Последний в этом году ретроградный Меркурий гостит в знаке Весов, а Весы — знак парный, поэтому отношения, которые связаны с парными вопросами, например, брак или деловые и партнерские отношения, в наступающий период для нас будут крайне важны», — подчеркнула астролог.

Алена Никольская перечислила даты рождения людей, у которых ретроградный Меркурий имеется в натальной карте. Если вы увидели себя в списке «везунчиков», знайте — вам нужно быть особенно аккуратными и внимательными в коварный период ретроградного Меркурия.

Даты:

с 4 по 10 сентября 1950; с 5 по 8 ноября 1954; со 2 по 22 октября 1955; с 14 по 30 сентября 1956; с 22 по 31 октября 1961; с 24 сентября по 15 октября 1962; с 7 по 16 сентября 1963; с 8 по 24 октября 1968; с 17 сентября по 7 октября 1969; с 27 октября по 3 ноября 1974; с 27 сентября по 18 октября 1975; с 9 по 21 сентября 1976; с 14 по 27 октября 1981; с 20 сентября по 11 октября 1982; со 2 по 6 сентября 1983; с 1 по 6 ноября 1987; с 29 сентября по 20 октября 1988; с 12 по 26 сентября 1989; с 19 по 30 октября 1994; с 23 сентября по 14 октября 1995; с 4 по 12 сентября 1996; с 7 по 8 ноября 2000; со 2 по 23 октября 2001; с 15 сентября по 2 октября 2002; с 24 октября по 2 ноября 2007; с 24 сентября 15 октября 2008; с 7 по 18 сентября 2009; с 11 по 25 октября 2014; с 18 сентября по 9 октября 2015; с 28 октября по 3 ноября 2020; с 26 сентября по 18 октября 2021 года.

Эксперт советует вспомнить, что происходило с вами в похожий период, а ближайший был с 17 сентября по 9 октября 2015 года. Дело в том, что вы рискуете дважды войти в одну реку: те события, которые происходили в указанный период шесть лет назад, возможно, снова «проиграются», но с новой силой.

«Воспользуйтесь данным вам моментом, вероятно, он снова приходит к вам, чтобы вы смогли исправить ошибки того периода», — подытожила специалист по звездам.

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