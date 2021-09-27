Магия силы: какие дни октября благоприятны для изменений в судьбе

Астролог Лилия Любимова назвала энергетически сильные дни в октябре, которые станут особенно благоприятными для изменения судьбы, проведения магических ритуалов и различных практик.

В октябре эксперт предостерегает непрофессионалов — тех, кто не занимается магией на постоянной основе и не знаком с техникой безопасности — от проведения ритуалов. Достаточно категоричные противопоказания продиктованы особым расположением планет.

«Это прохождение Черной Луны по королевскому градусу, стационарные высшие планеты, период ретроградного Меркурия. Но самое главное — картину неба омрачает Плутон. Планета высшей магии поочередно сделает негативные аспекты к Меркурию, Марсу, а, главное, к Солнцу», — раскрыла астролог причины повышенного внимания к правильности выполнения ритуалов.

Однако специалист по звездам все же выделила три благоприятных для таинства и магии дня в октябре.

9 октября

Это четвертый лунный день, символ которого — Древо познания. Луна находится в Скорпионе и делает секстиль к Плутону, который пребывает в стационарном состоянии.

«В этот день сильна скорпионья энергия, она отлично подходит для сложных духовных практик: холотропного дыхания, ретрогипноза, а также для возвращения ситуаций из прошлого с целью отпустить и трансформировать их», — рассказала предсказательница.

Эксперт добавила, что, благодаря тому, что символ скорпиона — трансформация, это время будет удачным для практик, связанных с откровениями и с целью заглянуть в будущее.

Также день хорош для проработки прошлых обид: это обусловлено ретроградным Меркурием, он позволяет исправить ошибки.

«Если вы на кого-то сильно обижены, то напишите этому человеку письмо, где выплесните свою обиду и чувства, которые испытываете к нему. Только сделайте это после медитации и в спокойном состоянии. Затем сожгите письмо. А после напишите благодарственное письмо за приобретенный опыт», — поделилась специалист методикой работы над ошибками.

13 октября

Второй выигрышный день месяца является седьмым лунным днем, его символ — роза ветров. Луна в знаке Козерога проходит соединение с Плутоном и секстиль с Нептуном. Венера в гармоничном аспекте с Сатурном. По мнению астролога, людям выпадает прекрасный шанс, чтобы раздать свои долги или вернуть причитающееся, это могут быть какие-то вещи, деньги, а также любовь. Вернуть возлюбленного становится реальным.

«Ретроградный Меркурий предоставляет нам возможность вернуться назад и даже внести коррективы в свою жизнь. Солнце в соединении с Марсом и в тригоне к Юпитеру принесут удачу тем, кто не сидит сложа руки», — подсказала Лилия Любимова.

Поэтому воспользуйтесь подсказками и, если вы что-то упустили в своей жизни и считаете это несправедливым, этот день предоставляет отличные возможности для активных действий с картами желаний, магическими ритуалами и различными практиками.

17 октября

Это 15-й лунный день, символ которого — змея. Солнце — в соединении с Марсом и при этом светило делает квадратуру к Плутону. Казалось бы, сложный лунный день, но именно такие дни, по мнению специалиста по звездам, идеально подходят для очищения, детокса и голодания, в том числе и для ментальной диеты.

Прекрасный день для собственной трансформации. За основу возьмите мысли и установки, мешающие вам жить. При этом стремитесь избавиться от оценочных суждений, не оценивайте с точки зрения хорошо это или плохо. Такой настрой поможет вам очистить мысли и остановить внутренний диалог.

«Например, вы все время сравниваете себя с другими. Берем это за установку. Пишем на бумаге и сжигаем. Если чувствуете, что опять начали сравнивать или завидовать, то волевым усилием остановите себя в этой точке и переключитесь на что-то другое», — рекомендовала астролог.

Воспользуйтесь подсказками звездного специалиста, и тогда изменения в вашей жизни не заставят себя долго ждать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего стоит ожидать от ретроградного Меркурия с 27 сентября по 3 октября.