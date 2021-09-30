Смертельная угроза нависла над всей Европой из-за извержения вулкана в Испании

Столкновение магмы с соленой водой породило серию взрывов и густой едкий туман, который навис над Канарами.

Магма вулкана на канарском острове Пальма достигла побережья. Закипел атлантический океан. Зрелище завораживающее. Но в огромных облаках пара содержится много серы, хлора, фтора. Эти вещества ядовиты. Исчез чудо-дом, который прославился на весь мир, лава огибала его удивительным образом. Но теперь и эта вилла уничтожена. Опасность угрожает не только жителям оставшимся на острове, но и тем кто живет на западе европейского континента, куда дует ветер.

Репортаж Даниэля Товара.

Здесь, на острове Ла Пальма, который еще недавно считался райским местом, сейчас уже не просто локальный апокалипсис — потоки раскаленной лавы стекают в Атлантический океан, а значит смертельная угроза нависла над всей Европой. Хотя власти и утверждали, что этого просто не может быть. Но экологическая катастрофа уже становится реальностью.

Все дело в токсичных облаках. Столкновение магмы с соленой водой породило серию взрывов и густой едкий туман, который навис над Канарами — состоит он из пара и мельчайших частиц пепла. А еще серной кислоты. Несколько вдохов отравленным воздухом, и можно распрощаться если не с жизнью, то со здоровьем — совершенно точно.

Пребывание в зоне бедствия ведет еще и к слепоте, содержание вредных веществ в воздухе сейчас буквально зашкаливает. Кроме того, это идеальные условия для выпадения кислотных дождей, и метеорологи уже предупреждают, Франция первой окажется под ударом, там на улицу нельзя будет выйти уже в эти выходные. Сам вулкан непредсказуем, движение лавы то ускоряется, то замедляется, а едкое облако постепенно расползается по материку.

Испанский институт океанологии заметил, что поток лавы, падающий со скалы, образовал подобие пирамиды в воде — ее высота уже 50 метров. И она растет! Местные власти усилили меры безопасности, жителям запрещено выходить на улицу и уж тем более — подходить к побережью.

Передвигаться по острову сейчас практически невозможно. Дороги завалены раскаленными камнями. Как масло, плавятся крыши домов, с которых сыпется черепица. Другая беда — страшные экономические потери, лава сожгла банановые плантации в Пуэрто-Наос, Эль-Ремо и Ла-Бомбилье. А ведь экспорт бананов составляет половину местного ВВП.

Пока власти подсчитывают ущерб, местные жители готовятся к новому удару. Интенсивное парообразование из-за смеси лавы с водой создает зону повышенного давления. Это в любую минуту грозит так называемыми лавовыми бомбами — гигантские обломки горной породы с невероятной скоростью могут разлететься во все стороны. Узнав об этом, многие из местных хотят срочно покинуть остров и уже никогда сюда не возвращаться.



