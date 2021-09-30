Оборотни среди нас: какие знаки зодиака Луна меняет до неузнаваемости

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Ника Шумерская
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Люди по-разному реагируют на изменения фаз Луны, подпадая под ее энергетику. Однако, уверены астрологи, спутник Земли преображает некоторые знаки зодиака до неузнаваемости.

Оборотни среди нас: какие знаки зодиака Луна меняет до неузнаваемости

Фото: Depositphotos / rfphoto

Луна — дама с переменчивым характером: от новолуния, полнолуния, растущей или убывающей фаз зависят многие наши успехи и провалы. Оказывается, энергетика спутника Земли способна кардинально изменить характер и поведение знакомых и близких вам людей, порой превращая их в подобие оборотней. Про таких говорят, что их даже мама родная не узнает.

Какие же знаки наиболее подвержены влиянию Луны?

Лев

Огненные знаки Луна «охлаждает». Обычно категоричные Львы вдруг осознают, что все вокруг намного проще, чем им раньше казалось и начинают себя соответственно вести. Они легче идут на знакомства, заводят много друзей и даже — о ужас! — прощают врагов.

Овен

Обычно импульсивные Овны превращаются в осторожных и осмотрительных. Негативные эмоции уходят, им на смену приходят легкость в отношениях и восприятии мира. Внимательность и вдумчивость, обычно не характерные для этого знака зодиака, проявляются в рабочей сфере, а также в бизнесе и трате денег. «Прибитый» Луной Овен точно не побежит растрачивать премию на скачках и не ввяжется в сомнительные бизнес-проекты.

Рак

Рак вдруг начинает беспросветно лгать — пиши пропало. Это Луна лишает его искренности. Рак в принципе наиболее подвержен влиянию небесного тела. Достаточно посмотреть на Рака — если он мрачный и даже грубый, значит, сейчас полнолуние. Если Рак ведет себя энергично и бодро — к гадалке не ходи — Луна растущая. О том, что наступил период новолуния, расскажет нам его чересчур необычное поведение.

Весы

Безнадега точка ру — эта песня из репертуара «Иванушек International» как нельзя лучше характеризует состояние Весов. Апатию будет сложно выбить из них, придется сильно потрудиться. Бороться, практически безуспешно, нужно будет и с внезапно нахлынувшей на Весов ленью. Но, как поется в песне, «после дождя будет радуга».

Телец

Обычно деятельный Телец начинает тратить свое время совсем непродуктивно, растрачивая себя по пустякам направо и налево. Под негативным влиянием Луны обычно домашний и семейный Телец пускается во все тяжкие: его тянет на различные авантюры и неразумную трату денег.

Водолей

Пропала уверенность? –значит, пришло новолуние, которое делает Водолеев излишне подозрительными и осторожными. Страх и комплексы всплывают наружу, не давая свободно мыслить и дышать. Обычно сдержанный Водолей становится раздражительным, и тогда… ищи пятый угол.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нужно успеть сделать и в какие дни уходящего 2021 года в соответствии с лунным календарем.

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Оборотни среди нас: какие знаки зодиака Луна меняет до неузнаваемости

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