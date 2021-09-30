Отрицавший коронавирус актер сериала «Тайны следствия» Дулич умер в 40 лет

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Светлана Шевченко
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О смерти близкого друга рассказала его приятельница Ирина Блат в социальной сети.

Отрицавший коронавирус актер сериала «Тайны следствия» Дулич умер в 40 лет

Фото: Кадр из сериала "Выжить любой ценой"

На 41-м году жизни от COVID-19 умер звезда сериалов, актер Руслан Дулич. О его смерти на своей странице в социальной сети сообщила его подруга Ирина Блат.

Женщина отметила, что он Дулич не верил ни в вакцину, ни в коронавирусную инфекцию. При этом она обратила особое внимание на тот факт, что он был не только талантливым актером, но и замечательным и преданным другом.

«Забирает „корона"молодых», — резюмировала Блат, добавив, что в последнее время ей стало страшно осознавать, что ее „страница стала превращаться в один тяжелый и траурный некролог“.

ВКонтакте @id337251211

Руслан Дулич родился в начале в 80-х в Полтаве Украинской ССР. В его кинобиографии работы в таких проектах, как «Тайны следствия», «Шеф. Возвращение», «Невский. Тень Архитектора», «На районе», «Выжить любой ценой».

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